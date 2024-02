Hviezda, ktorej rozkrok bude navždy zapísaný v histórii, sa pustila do volieb: Toto sa Trumpovi páčiť nebude

Sharon Stone sa vyjadrila k Donaldovi Trumpovi. (Zdroj: SITA/AP Photo/Ebrahim Noroozi)

BERLÍN - Bývalý americký prezident Donald Trump, ktorý sa znovu uchádza o prezidentskú funkciu, by mal sedieť do konca života vo väzení. V Berlíne, kde sa koná medzinárodný filmový festival Berlinale, to v pondelok agentúre DPA povedala americká herečka Sharon Stone. Kritizovala zároveň nedostatočné vzdelanie americkej spoločnosti, čo podľa nej zneužívajú niektorí politici.