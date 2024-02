Vládna strana v Maďarsku podporí vstup Švédska do NATO: Švédsky premiér príde na návštevu

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Anna Szilagyi)

BUDAPEŠŤ - Predseda parlamentnej frakcie maďarskej vládnej strany Fidesz Máté Kocsis v utorok oznámil, že frakcia bude hlasovať za prijatie Švédska do Severoatlantickej aliancie. Vyplýva to z listu predsedovi parlamentu Lászlóovi Kövérovi zverejnenom na Facebooku, v ktorom Kocsis žiada o zaradenie tohto bodu do programu prvého dňa jarnej schôdze v pondelok 26. februára.

Podľa servera telex.hu tak Kocsis urobil krátko po tom, ako švédsky premiér Ulf Kristersson vo Varšave v pondelok povedal, že vníma "silnú vôľu" v otázke schválenia vstupu Švédska do Aliancie na maďarskej strane, a naznačil, že sa pripravuje na návštevu Budapešti.

Server dodáva, že ide o prvý oficiálny signál zo strany Fideszu, že jeho poslanci budú hlasovať za prijatie Švédska. Premiér Viktor Orbán vo výročnej správe o stave krajiny v nedeľu už povedal, že parlament schváli členstvo Švédska v NATO.

Mnohí predstavitelia Fideszu mali doposiaľ vážne výhrady voči aktuálnemu stavu švédsko-maďarských vzťahov, ktoré im znemožňovali hlasovať. Po maďarskej ratifikácii sa Švédsko môže stať 32. členom NATO. O členstve Fínska už parlament hlasoval v marci 2023.

Štokholm víta rozhodnutie Maďarska

Štokholm víta, že maďarský parlament na budúci týždeň bude hlasovať o vstupe Švédska do NATO. Podľa agentúry MTI to uviedol v utorok na tlačovej konferencii v Štokholme švédsky minister obrany Pal Jonson. "Samozrejme, že nás táto správa teší," povedal Jonson. Predseda parlamentnej frakcie maďarskej vládnej strany Fidesz Máté Kocsis v utorok na Facebooku oznámil, že požiadal predsedu parlamentu Lászlóa Kövéra, aby zaradil ratifikáciu vstupu Švédska do NATO do programu prvého dňa jarného zasadnutia, ktoré sa začína budúci pondelok.

Kocsis v liste adresovanom Kövérovi naznačil, že poslanci frakcie majú v úmysle podporiť ratifikáciu. Mnohí predstavitelia Fideszu mali doposiaľ vážne výhrady voči švédsko-maďarským vzťahom, čo im znemožňovalo hlasovať za vstup Švédska.

Po maďarskej ratifikácii sa Švédsko môže stať 32. členom NATO.

Švédsky premiér sa stretne s Viktorom Orbánom

Švédsky premiér Ulf Kristersson sa v piatok v Budapešti stretne s predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom v spojitosti s hlasovaním maďarského parlamentu o členstve Švédska v NATO. Oznámila to v utorok švédska vláda. Informuje o tom správa z agentúry AFP.

Vláda v Štokholme uviedla, že rokovania budú zahŕňať obrannú a bezpečnostnú spoluprácu medzi Maďarskom a Švédskom. Maďarsko ako jediné z 31 členských krajín Severoatlantickej aliancie ešte vstup Švédska neschválilo.

Predseda parlamentnej frakcie maďarskej vládnej strany Fidesz Máté Kocsis v utorok na sociálnej sieti oznámil, že požiadal predsedu parlamentu Lászlóa Kövéra, aby zaradil ratifikáciu vstupu Švédska do NATO do programu prvého dňa jarného zasadnutia, ktoré sa začína budúci pondelok.

Po maďarskej ratifikácii sa Švédsko môže stať 32. členom NATO.