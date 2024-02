Prvá omša za transrodovú aktivistku a herečku vyvolala pobúrenie

Ilustračné foto (Zdroj: thinkstock)

NEW YORK - Arcidiecéza v New Yorku v pondelok odsúdila konanie pohrebnej omše za známu transrodovú aktivistku a herečku, pričom vyjadrila najmä rozhorčenie nad "škandalóznym správaním" smútočných hostí. Omša za Ceciliu Gentiliovú bola odslúžená minulý štvrtok v Katedrále sv. Patrika na Manhattane v New Yorku a prilákala veľké publikum, informovala v pondelok agentúra AP.