Cirkev pobúrila kniha napísaná kardinálom: Pornografia a rozkoš! A toto si myslí o ženách zažívajúcich orgazmus

Fernandez je šéfom vatikánskej doktríny a zároveň autorom knihy "Mystická vášeň: Spiritualita a zmyselnosť", ktorú napísal v roku 1998. Kniha je podobná inému jeho dielu z roku 1995 - "Uzdrav ma svojimi ústami. Umenie bozkávania". Ani jeden z týchto titulov nebol uvedený v zozname publikácií poskytnutých Vatikánom v období, keď pápež František vymenoval Fernandeza za prefekta vatikánskeho Dikastéria pre náuku viery a dal mu príkaz radikálne zmeniť smerovanie úradu. Tento Argentínčan bol známy ako teologický duchovný autor súčasného pápeža.

Orgazmus, pornografia a úloha rozkoše v Božom pláne

Katolícku cirkev pobúril množstvom oficiálnych dekrétov o horúcich otázkach, akými je napríklad vydávanie povolenia pre transrodové osoby, aby sa mohli stať krstnými rodičmi. Mystická vášeň, ktorá vyšla v Mexiku, je krátkym odhalením mysticko-zmyslových zážitkov s Bohom. V záverečných kapitolách sa kardinál venuje orgazmom vrátane grafických opisov mužskej a ženskej sexuálnej anatómie, ako aj komentárom o sexuálnej túžbe a upokojení, pornografii, nadvláde a úlohe rozkoše v mystickom Božom pláne, informuje Fox News. Sväté písmo je plné príbehov o mystickej extáze. O vášnivej láske, ktorú prežívajú manželské páry, písal aj pápež Benedikt XVI. Lenže Fernandezova explicitnosť v diskusii o orgazme prinajmenšom naznačuje znalosť sexu, ktorá je neobvyklá pre kňaza žijúceho v celibáte. Na jednom mieste pri opise ženského orgazmu dospel dokonca k záveru, že ženy sú "často nenásytné a môžu túžiť po ďalších" údajne kvôli veľkému prietoku krvi počas vyvrcholenia.

Victor Manuel odmietol niekoľko žiadostí o komentár pre tlač a neodpovedal ani na žiadosť o vysvetlenie k Mystickej vášni. Vo vyhláseniach pre niektoré katolícke médiá uviedol, že ju napísal, keď bol mladý a teraz by už nič také neurobil. Jej vydanie nariadil zastaviť hneď po jej prvom vydaní, keď si uvedomil, že by mohla byť zle pochopená. V komentári pre katolícku internetovú stránku Crux vysvetlil, že knihu napísal po rozhovoroch s mladými pármi, ktoré chceli lepšie porozumieť svojim vzťahom. Podobne sa vyjadril aj v súvislosti s knihou Uzdrav ma svojimi ústami.

Biskupi sa postavili na odpor

Mystickú vášeň objavili tradicionalistické katolícke blogy v Taliansku a Argentíne. Ich predstavitelia ešte viac zintenzívnili svoju kritiku voči Fernandezovi po zverejnení vyhlásenia jeho úradu, ktorým schválil požehnanie pre páry rovnakého pohlavia. Deklaráciu schválil pápež 18. decembra a zverejnená bola o deň neskôr. Medzi biskupmi na celom svete vyvolala pozoruhodný odpor. Niektoré národné biskupské konferencie v Afrike a východnej Európe i jednotliví biskupi v iných štátoch jednoznačne vyhlásili, že ju nebudú uplatňovať. Tento odpor podnietil Fernandeza k tomu, aby minulý štvrtok vyjadril svoj názor, že deklarácia nie je heretická a jej ustanovenia sa nemusia v niektorých častiach sveta uplatniť okamžite. Pripustil, že bude potrebná ďalšia pastoračná reflexia.

Búrlivé reakcie na Mystickú vášeň si tradicionalistickí katolíci vymieňajú najmä na sociálnych sieťach. K ostrej výmene názorov dochádza krátko po vyjadreniach jedného z najuznávanejších vatikánskych právnikov, arcibiskupa Charlesa Sciclunu. Ten iba nedávno vyhlásil, že cirkev by mala otvoriť diskusiu o povolení kňazom ženiť sa. Americké katolícke noviny The Wanderer uviedli, že odhalenia o Fernandezovej knihe sú dôvodom na znepokojenie a potvrdzujú smerovanie Františkovho pontifikátu. "Ak toto nie je dôvod na okamžité odvolanie kardinála Fernandeza z jeho postu a zrušenie dokumentu Fiducia Supplicans, tak tento pontifikát spolu s našou cirkvou bude smerovať ďalej do priepasti," skonštatoval šéfredaktor Joseph Matt. Vatikánsky hovorca Matteo Bruni neodpovedal na otázku, či František stále dôveruje Fernandezovi a či vie o Mystickej vášni. Takisto nevysvetlil, prečo nebola zaradená do zoznamu publikácií, ktorý Vatikán poskytol pri Fernandezovom vymenovaní 1. júla.