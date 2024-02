Vdova po Navaľnom zverejnila srdcervúce VIDEO: Viem, prečo ho dal Putin zavraždiť!

Julija navaľná obvinila zo smrti manžela Putina. (Zdroj: X)

Navaľná uviedla, že chce žiť v slobodnom Rusku a chce ho pomôcť vybudovať. Dodala, že smrť jej muža Alexeja jej zlomila srdce, nemôže sa ale vzdať a musí pokračovať v jeho práci.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 725 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

"Budem pokračovať v práci Alexeja Navaľného. Pokračovať v práci za našu krajinu a vyzývam vás, aby ste stáli po mojom boku," apelovala v emotívnom videoprejave Navaľná. Rusov vyzvala, aby sa nebáli a konali.

"Jedine tak a nijako inak sa nemysliteľná obeť, ktorú priniesol, nestane zbytočnou. Nebojím sa a vy sa tiež nebojte," zdôraznila.

Ruské úrady podľa nej teraz skrývajú telo jej manžela. Obvinila ich, že čakajú na to, až z jeho tela vyprchajú stopy nervovo paralytickej látky novičok. Vyhlásila tiež, že vie, prečo nechal Putin Navaľného zabiť.

Я буду продолжать дело Алексея Навального. Продолжать бороться за нашу с вами страну. И я призываю вас встать рядом со мной. pic.twitter.com/aBOIvcYHHk — Yulia Navalnaya (@yulia_navalnaya) February 19, 2024

"Vieme, prečo konkrétne Putin Alexeja pred troma dňami zabil. Čoskoro vám o tom povieme," povedala Navaľná.

Navaľnyj bol roky hlavnou tvárou ruskej opozície a hlasno kritizoval režim prezidenta Vladimíra Putina predovšetkým za korupciu. Od roku 2021 bol vo väzení. Minulý týždeň v piatok väzenská služba uviedla, že 47-ročnému politikovi sa po prechádzke vo väzenskej kolónii za polárnym kruhom urobilo zle, stratil vedomie a nepodarilo sa ho oživiť.

V Rusku sa v polovici marca uskutočnia prezidentské voľby. Hlasovanie bude tentoraz prvýkrát trojdňové, od 15. do 17. marca. Všeobecne sa očakáva víťazstvo terajšieho prezidenta Putina, ktorý by si tak mal zabezpečiť zotrvanie v Kremli až do roku 2030, pokiaľ však teraz 71-ročný politik šesťročný mandát dokončí.