Delegácia senátorov z USA žiadala schválenie vstupu Švédska do NATO

BUDAPEŠŤ - Delegácia amerického Senátu v nedeľu navštívila Budapešť a maďarskú vládu vyzvala, aby okamžite schválila žiadosť Švédska o vstup do NATO. Predstavitelia maďarskej vlády stretnutie so senátormi odmietli. Maďarsko ako jediná z 31 členských krajín NATO stále neschválila vstup Švédska do Aliancie. Informuje o tom správa z agentúry AP a webovej stránky denníka The New York Times (NYT).