Izraelskí vojaci zadržali v nemocnici vyše 100 osôb podozrivých z terorizmu

Izraelská armáda operuje na hraniciach Izraela s pásmom Gazy (Zdroj: TASR/AP/Tsafrir Abayov)

Špeciálne jednotky podľa neho pokračujú v operácii proti teroristickej organizácii Hamas v Násirovej nemocnici. Vychádzajú pritom z informácií tajných služieb, podľa ktorých ju Hamas používal ako operačné centrum. Armáda tiež oznámila, že v okolí nemocnice bolo zabitých niekoľko teroristov. Ďalších ozbrojených Palestínčanov zabili vojaci na iných miestach Chán Júnis a v strednej časti Pásma Gazy.

Fico kritizuje Európsku radu, že nemá postoj k situácii v Pásme Gazy (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Podľa Hamasom kontrolovaného ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy zomrelo na jednotke intenzívnej starostlivosti v dôsledku výpadku elektriny a následného prerušenia prísunu kyslíka počas izraelskej operácie päť pacientov. Ministerstvo tiež tvrdí, že Izrael bráni prevozu ťažko chorých pacientov do iných nemocníc a blokuje konvoje OSN smerujúce do Násirovej nemocnice. Tieto informácie nebolo možné nezávisle overiť. Izraelskí vojaci vstúpili do nemocnice vo štvrtok s cieľom odviezť odtiaľ telá rukojemníkov zajatých pri útoku Hamasu zo 7. októbra. Či sa im to podarilo, armáda zatiaľ neoznámila.