Navaľnyj bol hlasom pravdy, za jeho smrť nesie zodpovednosť Putin, tvrdí Biden

Joe Biden (Zdroj: SITA/AP Photo/Jacquelyn Martin)

WASHINGTON - Ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj, ktorý zomrel v piatok vo väzení na severe Ruska, bol silným hlasom pravdy. Uviedol to americký prezident Joe Biden, ktorý zodpovednosť za jeho smrť pripísal ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. TASR správu prevzala z agentúr AFP a Reuters.

Biden podľa svojich slov nebol smrťou Navaľného prekvapený, vyjadril však rozhorčenie. "Odvážne sa postavil proti korupcii, násiliu a všetkým zlým veciam, ktoré Putinova vláda robila," povedal. "Putin je zodpovedný za Navaľného smrť. Putin je zodpovedný za to, čo sa stalo Navaľnému," vyhlásil šéf Bieleho domu s tým, že ide o ďalšie potvrdenie Putinovej brutality. Americký prezident ocenil odvahu Navaľného, ktorý si vo väzení odpykával dlhoročný trest. "Dokonca aj vo väzení bol silným hlasom pravdy," povedal Biden. Pripomenul, že Navaľnyj mohol po pokuse o otravu v Rusko v auguste 2020 žiť v pokoji v exile, no rozhodol sa vrátiť do vlasti.

Navaľnyj podľa Bidena veril v Rusko, v ktorom existuje právny štát. "Vedel, že to je dôvod, pre ktorý sa oplatí bojovať a očividne aj zomrieť," uviedol. Putin sa podľa amerického prezidenta nezameriava len na ľudí iných krajín, no pácha zločiny aj voči obyvateľom vlastnej krajiny. Americký prezident v tejto spojitosti zdôraznil, že je potrebné poskytnúť pomoc Ukrajine, aby sa mohla brániť proti ruskej invázii. Navaľnyj bol jedným z najvýraznejších kritikov ruského prezidenta Putina a podarilo sa mu vyburcovať rozsiahle protesty aj napriek tomu, že Rusko má prísne zákony voči demonštráciám. Uväznili ho na začiatku roka 2021 po návrate do Ruska z Nemecka, kde sa zotavoval z otravy nervovoparalytickou látkou novičok.