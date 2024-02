Dopravu v Bratislave komplikujú aj hlásené dopravné nehody: Tu sa zdržíte

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Nehoda je hlásená na Ulici Svornosti smerom do centra, vodiči sa krátko zdržia v oboch smeroch. Pre nehodu sa tiež nárazovo zdržia na Púchovskej ulici smerom do centra. Auto tam narazilo do stĺpa. Nehoda je aj v Pezinku pri odbočke na Šenkvickú cestu, pred kruhovým objazdom smerom z Modry, treba tam rátať so zdržaním.

Kolóny sú hlásené na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy od Stupavy. Vodiči sa zdržia asi 15 minút. Okolo desať minút si postoja na vjazde do hlavného mesta po starej Seneckej ceste. Zdržanie 15 minút je odhadované na výjazde zo Senca na Pezinok. Rovnako aj v Rovinke smerom do Bratislavy. Kolóny do desať minút sú na Račianskej ulici smerom do centra a na vjazde do Petržalky z Rusoviec.

Stella centrum tiež vodičov upozorňuje na kolóny, do 15 minút sú odhadované v smere Dunajská Lužná - Rovinka a Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji. Vodiči si postoja do desať minút aj na trase Malinovo - Most pri Bratislave a na diaľnici D1 zo smeru Zlaté piesky - Prístavný most - Petržalka.