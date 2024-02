Rusko rieši veľký škandál: Záhadne zmizli desiatky lietadiel a vrtuľníkov! Vraj skončili na Ukrajine

Ruský vojenský vrtuľník Mi-8 (Zdroj: profimedia.sk)

Podľa správ ruských novín Izvestija, ktoré vychádzajú z informácií domácej spravodajskej služby FSB, v Rusku bez stopy zmizli desiatky lietadiel a vrtuľníkov. Časť z nich zrejme skončila v rukách ukrajinských jednotiek bojujúcich proti moskovským jednotkám. Informuje o tom „Newsweek“. FSB teraz vyšetruje obvinenia, že Federálny úrad pre letectvo Rosaviatsiya poslal ruské civilné lietadlá a helikoptéry do „nepriateľských krajín“.

Trestné stíhanie z nedbanlivosti

Podľa denníka Izvestija začala FSB „dva trestné prípady za nedbanlivosť a zneužitie právomoci proti niekoľkým zamestnancom Federálneho úradu pre letectvo“. Hovorí sa, že „ilegálne vyňali 59 lietadiel a vrtuľníkov z ruskej jurisdikcie“ po tom, čo Moskva pred takmer dvoma rokmi spustila inváziu na Ukrajinu. Niektoré z nevystopovateľných lietadiel použila Ukrajina pri vojenských operáciách proti Rusku, informovali noviny s odvolaním sa na dva anonymné ruské zdroje činné v trestnom konaní a nemenovaný zdroj z moskovského ministerstva dopravy.

Ukrajina nasadila proti ruským silám niekoľko vrtuľníkov Mi-8 a viacúčelové strategické dopravné lietadlo Il-76, uviedol Izvestija. Podľa ruskej vlády je za civilné letectvo a kontrolu ruského vzdušného priestoru zodpovedný Federálny úrad pre letectvo. Je tiež zodpovedné za certifikáciu „vlastníctvo lietadiel a súvisiacich transakcií“.

Kontrolný postup ministerstva dopravy v júli 2023 viedol k vyšetrovaniu trestných činov. Izvestija uviedli, že zamestnanci Federálneho úradu pre letectvo „odstránili“ lietadlá z registra civilného majetku a poskytli „konfliktné a nespoľahlivé informácie o umiestnení lietadiel mimo Ruska“.