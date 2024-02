Na stanici metra v New Yorku sa strieľalo: Útok si vyžiadal jednu obeť a piatich zranených

Na stanici metra v New Yorku sa strieľalo. (Zdroj: SITA/AP Photo/Cedar Attanasio)

NEW YORK - Jedna osoba zahynula a päť ďalších utrpelo zranenia v pondelok pri streľbe na stanici metra v New Yorku. Oznámili to miestne úrady, informuje agentúra AP.