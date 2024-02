Bizarná ponuka ruskej realitnej kancelárie! Predávajú byty v zbombardovaných panelákoch s "krásnym" výhľadom

Byty v ukrajinskom Mariupole po bombardovaní predajú ako výhodnú investíciu (Zdroj: X/@vaala14)

Mariupoľ, ktorý sa stal terčom masívnych útokov začiatkom roku 2022 sa prakticky zmenil na trosky. Doteraz nikto nevie, koľko životov bolo stratených, no odhady hovoria až 21 000 obetiach. Hneď ako Rusi dobyli mesto, začali ho prestavovať a snažili sa vymazať stopy po vojnových zločinoch. Film s názvom „Šokujúce ceny za byty v Mariupole – milióny za ruiny“ vyšiel v novembri na Youtube kanáli s názvom „mierumilovný“, informuje portál meduza.

Celý projekt vedie vojnová novinárka z ruskej štátnej tlačovej agentúry RIA Novosti. V roku 2022 získala dokonca špeciálne ocenenie od Ruského zväzu novinárov za „odvahu pri plnení novinárskej činnosti“. V poslednom projekte skúma životy obyčajných ľudí, vrátane ich skúseností, alebo ako v popise píše „čo prežívajú a o čom premýšľajú“. Už v úvode videa sľubuje, že poskytne odpoveď na otázku ako si kúpiť byt v Mariupole, či je to výhodné, prípadne ako sa vám investícia po renovácii vráti.

Убили и выгнали народ, а теперь на их место зовут жителей РФ заселять Мариуполь. pic.twitter.com/GU2H55npGf — vaala (@vaala14) January 23, 2024

Zničené stropy, okná a hračky po deťoch, no výhľad "nádherný"

V projekte sa stretne s tromi realitnými maklérmi, ktorí jej ukazujú vojnou zničené byty v rôznych častiach mesta. V mnohých sa dokonca nachádzajú ešte osobné veci obyvateľov, ktorí utiekli pred vojnou. Podľa realitných kancelárií sú aj takéto byty veľmi žiadané. Najvyšší dopyt je po apartmánoch v historických budovách zo stalinovej éry v centre, ktoré majú vnútorné dvory ako aj uzavreté parkovisko. Film však nehovorí nič o tom, kto budovy zničil, a rovnako sa vyjadrili aj realitní makléri, spomínali iba „všetky tie udalosti“. Zábery z bytov sú o to desivejšie, že v mnohých tečie zo stropu, povaľujú sa tam detské hračky, no maklérka nezabudne poznamenať že z balkóna je „nádherný výhľad“.

Dopyt prevyšuje ponuku

Hoci by sa aj pôvodní obyvatelia do niektorých bytov vrátili, podľa šéfky spoločnosti zaoberajúcej sa správou nehnuteľností si to nemôžu dovoliť. Bez pomoci Ruska je hypotéka pre nich mimo dosah. Hoci niektoré domy Rusi naozaj zrenovovali alebo postavili nové, pôvodní obyvatelia dostali ako kompenzáciu bývanie na periférii. Podľa maklérky Tatiany sa však všetko vracia pomaly do „starých koľají“. Vracajú sa údajne aj tí, čo to neplánovali a dopyt po bytoch je aktuálne vyšší ako ponuka.