Pekarová Adamová pred rokovaním o zmieri: Chceme sa vyhnúť slovenskému scenáru

Markéta Pekarová Adamová (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj)

"Chceme sa vyhnúť tomu, aby sme skončili ako na Slovensku. Pripomeňme, že tam práve vláda, ktorá vzbudzovala u voličov veľkú nádej na zmenu v spoločnosti, zlyhala preto, lebo sa jednotlivé strany neboli schopné dohodnúť," vyhlásila šéfka TOP 09. Odkázala tým na vládu, ktorá na Slovensku v roku 2020 vznikla pod vedením Igora Matoviča a neskôr ju prevzal Eduard Heger.Túto vládu podľa predsedníčky českej snemovne rozbili strany, ktoré robili "čisto marketingové kroky", čím podľa nej pomohli k návratu populistických a extrémistických síl. "Chcem, aby sa práve takému scenáru jednoznačne predišlo a aby sme sa sami o pár týždňov nečudovali, čo všetko môžu takéto kroky našich koaličných partnerov spôsobiť," dodala.

Petr Fiala (Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek)

Piráti chcú na rokovaní o zmieri riešiť aj porušovanie koaličnej zmluvy zo strany ODS a KDU-ČSL. Predseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda vyhlásil, že vnútrokoaličné vzťahy sa mierne zhoršili, ale v porovnaní s predchádzajúcimi koalíciami po dvoch rokoch vládnutia sa to "ešte celkom dá".Hnutie STAN, ktorému koaliční partneri v posledných týždňoch vytýkajú "sólové akcie", vymenovanie splnomocnenca pre euro obhajuje aj napriek spôsobeným sporom. "Je jedno, či je mačka biela alebo čierna, hlavne, aby chytala myši. Blbé, povedal to jeden čínsky diktátor. Ale myslím si, že toto príslovie na túto situáciu platí... Pre nás je dôležitý výsledok, a nie to, kto to bude robiť," vyhlásil Josef Bernard zo STAN.

Minister pre európske záležitosti v pondelok vymenoval svojho poradcu Petra Zahradníka za splnomocnenca pre prijatie eura. Podľa svojich slov tak urobil po tom, ako sa mu mesiace nedarilo vládnych kolegov presvedčiť, aby znovu zriadili post národného koordinátora pre prijatie eura. Túto funkciu by podporili všetky vládne strany okrem ODS, ktorá sa k spoločnej európskej mene stavia skepticky.

Vít Rakušan (Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj)

Hnutie STAN v ostatných týždňoch koaličných partnerov prekvapilo tiež svojou novou kampaňou. Jeho predseda Vít Rakušan v rámci nej zvoláva občanov na takzvané "debaty bez cenzúry", kde mu podľa jeho slov môžu prísť všetci do očí povedať, čo si myslia. Mnohí to chápu ako snahu vymedziť sa voči koalícii pred európskymi, senátnymi či krajskými voľbami.