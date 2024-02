ODHALENIE Obrovský škandál, do ktorého sú zapletené známe európske banky: Krytie krvavých peňazí Iránu!

(Zdroj: Profimedia)

archívne video

Aké je spojenie medzi Hamasom a iránskym režimom? (Zdroj: X/Israel Defense Forces)

Podľa dokumentov, ktoré sa dostali do rúk spravodajcov z Financial Times mala iránska petrochemická spoločnosť PCC po zaradení do sankčných zoznamov použiť hneď niekoľko spoločností v Británii na to, aby svoje zdroje previedli do firiem na ďalekom východe v Číne.

Jednou z firiem mala byť podľa dostupných informácií Pisco UK. Podľa tamojších úradov má táto firma patriť britskému občanovi Abdollahovi Siauashovi Fahimimu. Podľa uniknutých dokumentov však táto firma patrí v plnej miere PCC.

Ilustračná foto. (Zdroj: Getty Images)

Prepojenie na PCC sa snažili zakrývať

Na účet firmy Pisco UK zriadenom v banke Santander prišli ešte v roku 2021 peniaze z firmy Black Tulip v Číne, tá je vlastnená zamestnancom PCC a spojená aj s čínskou pobočkou petrochemičky PCC.

Kryciu firmu zriadili aj v Británii. PCC UK využívala na svoje krytie spoločnosť Aria Associates, ktorá mala účet zriadený v banke Lloyds, tú vlastnil istý Mohamed Ali Rejal, ktorý však bol zástupcom riaditeľa PCC UK.

(Zdroj: Getty Images)

Podľa zverejnenej emialovej komunikácie, ktorá sa uskutočnila ešte v roku 2021 mal Rejal komunikovať s účtovníkom firmy PCC priamo v iránskom Teheráne. “Prosím, pošlite nám číslo bezpečného účtu pre platbu.” Ten účtovníkovi odpovedal, že peniaze majú odoslať na účet firmy Aria v banke Loyds. “Prosím, uistite sa, že v platbe nebude žiadny náznak spojenia s PCC alebo PCC UK,” dodal v poznámke.