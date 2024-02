AKTUÁLNE V rakúskych Alpách uviazla dvojica Slovákov: Sú zranení! Na hore asi strávia ďalšiu noc

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/ Bergrettung Bad Gastein)

Horolezci v nedeľu večer v núdzovom volaní uviedli, že pri páde skaly na severnej stene Grossglockneru utrpeli zranenia. Podarilo sa im uchýliť do bivaku v nadmorskej výške asi 3 200 metrov. Podľa polície sa k nim pre silný vietor nemohol dostať záchranársky vrtuľník a ich prevoz do bezpečia sa má dokončiť v pondelok. Grossglockner s nadmorskou výškou 3 798 metrov je najvyšší vrch Rakúska medzi spolkovými krajinami Korutánsko a Tirolsko.

Vietor v nárazoch do 110 km/h

Záchrana mala prebehnúť v pondelok ráno. „Vrtuľník Libelle bol v prevádzke, ale plánovaný let na Großglockner nebol možný. Nárazy vetra dosahujú rýchlosť až 110 km/h,“ povedal podľa Kleine Zeitung Nikolaus Brandstätter, vedúci miestnej pobočky horskej záchrannej služby Heiligenblut. Horskí záchranári krátko uvažovali o tom, že z medzistanice v Rossbachu vystúpia pešo na Glockner. To by by však trvalo najmenej sedem hodín – a bolo by to spojené s rizikami vzhľadom na vietor a riziko padajúcich skál.

Slováci sú stále v bivaku. Jeden je zranený na ramene, jeho kamarát na nohe. „Batérie mobilných telefónov sú nabité, môžeme komunikovať. Povedali nám, že na zjazd si netrúfli. Ale sú dobre vybavení, ako väčšina horolezcov z bývalého východného bloku,“ hovorí Brandstätter. Slováci povedali, že sú dostatočne vybavení na to, aby zostali v bivaku ešte jednu noc.

Podľa GeoSphere bude vietor počas pondelka uslabnúť. „Vo večerných hodinách by mala rýchlosť dosahovať okolo 50 km/h,“ hovorí meteorológ Alexander Hedenig. Vysoká rýchlosť vetra by už v utorok nemala byť problémom.

Moderný bivak

Bivak stojí vyvýšený na oceľovom rúrkovom ráme na pevnej skale na severnej stene Grossglocknera. Bežne sa do neho zmestí 15 osôb a v prípade núdze až 25 osôb. Pre nový bivakovací box, ktorého prefabrikáty boli v roku 2020 kus po kuse privezené vrtuľníkom na horu, bolo dôležité najmä to, aby mal čo najmenšiu ekologickú stopu. V núdzovom prístrešku je okrem poschodových postelí aj malý stolík a vybavenie na varenie.