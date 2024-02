Ukrajinci šokujúco odmietli austrálske stíhačky: Váš lietajúci odpad nechceme

Ilustračné foto (Zdroj: profimedia.sk)

Ukrajina zrejme odmietla dodávku 41 austrálskych stíhačiek. Informuje o tom austrálsky časopis Financial Review. Podľa neho Austrália minulý rok ponúkla Ukrajine stíhačky F/A-18 Hornet.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 711 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Austrálsky predstaviteľ obrany pre magazín povedal, že predstaviteľ ukrajinskej obrany vtedy povedal: "Nechceme váš lietajúci odpad." Tieto komentáre v podstate zabili dohodu.

Ideálne na krátke dráhy

Lietadlá sú v prevádzke od roku 1984 a v roku 2021 boli vyradené z prevádzky. Boli by vhodné na pristávanie na poškodených dráhach na Ukrajine, keďže americká armáda využíva prúdové lietadlá tohto typu na krátkych dráhach lietadlových lodí.

Vzťahy medzi Austráliou a Ukrajinou sú napäté z iných dôvodov. Okrem prúdových lietadiel sa krajina zdráha dodať ďalšie vybavenie. Ukrajina napríklad požiadala o vozidlá ako obrnený džíp Hawkei a transportný vrtuľník MRH-90 Taipan.