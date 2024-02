MIMORIADNY ONLINE Hamas by mohol kývnuť na dohodu o rukojemníkoch, ak dostane záruky o prímerí

(Zdroj: TASR/AP/Tsafrir Abayov)

TEL AVIV/GAZA - Islamistické palestínske hnutie Hamas by mohlo súhlasiť s navrhovanou dohodou o prepustení izraelských rukojemníkov, ktoré doteraz zadržiava v Pásme Gazy, ak dostane záruky o budúcom dlhotrvajúcom prímerí vo vojne s Izraelom. Napísal to dnes izraelský list Haarec s odvolaním sa na svoje zdroje z politických kruhov Hamasu. Šéf izraelskej tajnej služby Mossad David Barnea podľa denníka Times of Israel (ToI) predstavil plán, podľa ktorého by mal byť v prvých piatich týždňoch prímeria prepúšťaný jeden rukojemník denne.

Hamas umiestnil výbušniny do škôlky v Gaze: Hamas umiestnil výbušniny do škôlky v Gaze (Zdroj: Twitter/Israel Defense Forces)

6:16 Americké sily v stredu večer opäť zaútočili na ciele v Jemene a Červenom mori, kde zničili balistickú strelu a zhruba desiatku dronov pripravených na útok. Informovalo o tom regionálne veliteľstvo americkej armády CENTCOM a televízna stanica CBS News. Jemenskí povstalci Húsíovci, ktorí od začiatku izraelskej akcie v Pásme Gazy ostreľujú lode v Červenom mori, predtým v stredu informovali o útoku na americké plavidlo.

6:15 Agentúra OSN pre palestínskych utečencov (UNRWA) je "úplne infiltrovaná" militantným hnutím Hamas. Uviedol to v stredu izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.

Hamas by mohol kývnuť na dohodu o rukojemníkoch, ak dostane záruky o prímerí

Podľa zdrojov denníka Haarec sa vodca politického krídla Hamasu Ismáíl Haníja prikláňa k schváleniu návrhu dohody, ak dostane od jej sprostredkovateľov záruky o komplexnom prímerí v záverečnej fáze konfliktu. Hamas by tak bol ochotný napredovať vo vyjednávaní aj napriek tomu, že dohodu nebude sprevádzať vyhlásenie úplného a okamžitého prímeria, dodali zdroje. Práve to si predtým Hamas kládol ako hlavnú podmienku pre akékoľvek vyjednávanie o prepustení rukojemníkov.

Prepustené izraelské rukojemníčky (Zdroj: TASR/AP)

O pláne na nové prímerie a prepustenie zvyšných zhruba 130 izraelských rukojemníkov, ktorých Hamas stále zadržiava v Pásme Gazy od teroristických útokov zo 7. októbra, sa rokovalo na nedeľňajšej schôdzke šéfov tajných služieb Spojených štátov, Izraela a Egypta a katarského premiéra v Paríži. Navrhovaný text potom Egypt odovzdal Hamásu a Haníja o ňom má rokovať so sprostredkovateľmi v Káhire. Vysokopostavený izraelský predstaviteľ dnes stanici NBC News povedal, že "existujú silné náznaky", že v dohode o rukojemníkoch bude dosiahnutý pokrok. Dodal, že s podmienkami dohody sa ešte musí oboznámiť a vysloviť súhlas celá izraelská vláda, zatiaľ čo vojnový kabinet o nej už rokoval. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu na dnešnom stretnutí s rodinnými príslušníkmi rukojemníkov povedal, že pre ich návrat je v tejto chvíli vyvíjané "skutočné úsilie" a že vláda je plne odhodlaná dostať všetkých späť domov.

Izraelskí vojaci v Gaze (Zdroj: SITA/AP Photo/Tsafrir Abayov)

ToI dnes večer s odvolaním sa na správu televíznej stanice Channel 12 napísal, že Barnea predstavil vláde plán, podľa ktorého by v prvých 35 dňoch prímeria mal Hamas prepustiť 35 rukojemníkov. Malo by ísť predovšetkým o ženy a starších či zranených ľudí. Prímerie potom môže byť predĺžené o šiesty týždeň, ktorý má umožniť vyjednávanie o ďalšej fáze prepúšťania. Počas nej by sa podľa predstáv Izraela mali dostať na slobodu aj muži vrátane príslušníkov civilných obranných jednotiek. Koľko bude prepustených väznených Palestínčanov, to podľa listu plán nespresňuje. Izrael však počíta s tým, že prepustí väčšie množstvo ľudí väznených za menej vážne činy, ale páchateľov ťažších zločinov chce ďalej držať za mrežami. Práve o ich oslobodenie však Hamas usiluje.

Podľa skoršej správy amerického denníka The Washington Post návrh dohody počíta najprv so šesťtýždňovou prestávkou v bojoch, keď budú prepustení všetci civilisti, a potom s ďalšími pauzami, keď by Hamas prepustil ďalších rukojemníkov z radov vojakov či policajtov a vydal tiež telá rukojemníkov, ktorí zahynuli. Podľa zdrojov listu Hamás stále drží 109 živých rukojemníkov a má tiež 29 tiel ľudí, ktorí zomreli počas väznenia. Izrael začal ofenzívu v Pásme Gazy po útoku Hamasu, ktorý USA či EÚ považujú za teroristickú organizáciu, na Izrael zo 7. októbra. Palestínski ozbrojenci vtedy v izraelskom pohraničí pozabíjali na 1200 ľudí, z toho tisícku civilistov, a 253 osôb uniesli ako rukojemníkov. Zhruba stovku prepustili počas doposiaľ jediného prímeria koncom novembra.