Už aj tradične neutrálne Rakúsko sa pripravuje na vojnu: Generál hovorí o zmene svetového poriadku

Rakúska ministerka obrany Klaudia Tannerová. (Zdroj: profimedia.sk)

Oficiálne predstavenie správy „Risikobild 2024“ v pondelok bolo tradičným začiatkom roka ministerstva obrany z hľadiska bezpečnostnej politiky. Neoficiálne išlo o varovné volanie.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 705 (Zdroj: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

„Európa sa prestala pripravovať na vojnu pred 25 rokmi,“ povedal podľa krone.at generálmajor Bruno Hofbauer, len jeden z deviatich rečníkov na významnom podujatí vo Viedni. „Ozbrojené sily sa teraz musia otočiť o 180 stupňov. Nie sme tam, kam patríme.“ Pretože situácia ohrozenia našej krajiny sa zmenila, odkedy sa svet – najmä ten náš v Európe – vo švíkoch rozpadol ruskou inváziou na Ukrajinu.

Odstrašovanie je späť, logika studenej vojny už je minulosťou. „Čelíme zmene svetového poriadku,“ povedal generálmajor Peter Vorhofer. Proces, ktorý bude trvať približne 20 rokov.

Čo by sa teda malo urobiť okamžite? Generálny prokurátor Raiffeisen Erwin Hameseder poskytol prvé riešenia: Je potrebné znížiť závislosť od iných krajín. Rakúsko sa musí stať odolnejším a nezávislejším aj s pomocou ekonomiky, potvrdil Hameseder.

Bez spolupráce to však nejde. Najmä na vojenskej úrovni: „Európa musí spoločne posilniť svoje obranné kapacity,“ povedala ministerka obrany Klaudia Tannerová. Odkázala na Sky Shield, projekt spoločného obstarávania 17 európskych krajín na protivzdušnú obranu na veľké vzdialenosti.

Pre rakúske ozbrojené sily nová situácia znamená predovšetkým úplnú zmenu zamerania. V budúcnosti už nepôjde o menšie stabilizačné misie vo vzdialených krajinách.

V centre pozornosti bude skôr klasická národná obrana. S bojovými tankami a pechotou, s protilietadlovými raketami a vrtuľníkmi. "Neutralita sama o sebe nechráni," povedal profesor Gerhard Mangott, tiež v paneli. "Ale ozbrojená neutralita áno."