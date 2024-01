Ukrajinou otriasa korupčný škandál: V armáde bolo spreneverených takmer 40 miliónov dolárov

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

KYJEV - Ukrajinským ministerstvom obrany otriasa ďalší prípad korupcie. Podľa spravodajských informácií mali predstavitelia a vedúci pracovníci dodávateľa zbraní spreneveriť približne 40 miliónov dolárov.