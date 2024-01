Šlabikár plný dvojzmyslov: Rodičia nad ním iba neveriacky krútia hlavou, bizarná úloha pre tretiakov ZŠ!

Bizarný text sa objavil v jednej z českých cvičebníc (Zdroj: Gettyimages, X/@osetrovatel)

Česká cvičebnica „Bystrá kobyla bila kopytami na poľnej čistinke“ (v origináli Bystrá kobyla bila kopyty na babykové mýtině) od autorky Evy Mrázkovej priniesol naozaj kuriózny text. S informáciami prišiel český denník Blesk.cz.

Cieľom textu bolo pochopiť význam jednotlivých slov a úloha je hádankou a údajne neskrýva žiaden dvojzmysel. Text napriek tomu znie viac ako kuriózne: „Práve ma olizuje Líza a chamtivo prehĺta. Rozplývam sa Líze na jazyku..“. Vo vetách by deti mali spoznať lízanku. Pre Blesk.cz sa k textu vyjadril aj detský psychoterapeut Miloslav Čedík. Ten uviedol, že by pre deti volil „zrozumiteľný obsah z detského sveta. Nedával by som tam nejaké skryté vety, napriek tomu, že môžu byť úsmevné a dvojzmysel v nich na rozdiel od dospelých žiaci vôbec nemusia vidieť. Mali by korešpondovať s vekom, mať zrozumiteľný charakter bez inotajov,“ dodal.

Jsem divnej jen já, nebo je ten text tvrdé porno..? 😅 pic.twitter.com/YsDZPzCdd5 — Ošetřovatel skotu (@osetrovatel) January 22, 2024

Cvičebnicu obhajuje aj vydavateľstvo Albatros. „Primárnym zámerom bolo vytvoriť texty s príbehom s vysokou frekvenciou precvičovaného javu a naučiť deti pravopis zábavnou formou, vďaka ktorej si gramatiku zapamätajú. Pokiaľ ide o uvedené vety, sú vytrhnuté z kontextu,“ uviedla hovorkyňa vydavateľstva Jana Fikotová. V minulosti sa už podobná „kauza“ riešila, keď sa v inej knihe s názvom Zábavný pravopis objavil text o nevere ženy s mlynárom, alebo slová o samovražde.