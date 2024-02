Irán udelil víza americkej pornoherečke! Jej návšteva sprevádza škandál: Porno, sex a provokácie sú zakázané

Pornoherečka navštívila Irán. (Zdroj: profimedia.sk)

Cesta americkej pornoherečky do Iránu vyvolala silné reakcie. Iránski aktivisti ostro kritizovali cestu 32-ročnej herečky na sociálnych sieťach a vyjadrili pobúrenie nad tým, že islamská republika žene udelila víza, zatiaľ čo mnohí kritici nemajú povolený vstup do krajiny. V správe iránskeho webového portálu Rouydad24 sa autori pýtali, ako vôbec mohla Whitney Wrightová vstúpiť do konzervatívnej krajiny. Pornografia a mimomanželský sex sú v Iráne prísne zakázané.

Pornoherečka a herečka Whitney Wrightová v posledných dňoch zverejnila na Instagrame fotografie zo svojej návštevy Iránu, no príspevky na jej účte s 1,3 miliónmi sledovateľov boli neskôr vymazané. Wrightová zastupuje na sociálnych sieťach propalestínske pozície – rovnako ako vrcholní iránski politici.

Wrightová bola kritizovaná aj za to, že zverejnila svoje fotografie, na ktorých bola oblečená v súlade s islamskými pravidlami obliekania, ktoré platia v Iráne. Wrightová sa v nedeľu v komentároch na Instagrame ospravedlnila: „Ako Američanka si myslím, že porušovanie pravidiel v Iráne je obzvlášť zlý nápad, však?“ napísala v reakcii na príspevok v médiách. Na adresu kritiky jej fotografií v požadovanom konzervatívnom oblečení Wrightová napísala: "Myslím si, že je nesprávne nasmerovať tento hnev na mňa namiesto na ľudí, ktorí tieto zákony vytvárajú." Medzičasom už opustila krajinu.

V Iráne platia prísne pravidlá obliekania podľa islamského práva. Ženy sú opakovane tvrdo trestané za ich porušenie. Od protestov na jeseň 2022 však stále viac Iránskych žien ignoruje prísne islamské nariadenia. Proti tomu sa snažia bojovať náboženskí zástancovia tvrdej línie. Nový zákon ukladá drakonické tresty. Reforma už bola schválená parlamentom, ale ešte nenadobudla účinnosť.