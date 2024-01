Taliban zavádza rázne opatrenia: Obmedzuje pohyb nevydatých žien a žien bez sprievodu muža

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Felipe Dana)

ISLAMABAD - Afganské vládne radikálne hnutie Taliban sa ženám, ktoré nie sú vydaté alebo nemajú mužského sprievodcu, snaží obmedziť prístup k zamestnaniu, cestovaniu či zdravotnej starostlivosti. Vyplýva to zo správy Organizácie Spojených národov (OSN), ktorú zverejnili tento týždeň. TASR informuje podľa štvrtkovej správy agentúry AP.

Ministerstvo na podporu cností a prevenciu nerestí napríklad jednej žene odporučilo, aby sa vydala, ak si chce udržať svoje zamestnanie v zdravotníckom zariadení, pretože je nevhodné, aby nevydatá žena pracovala, uvádza sa v správe. Taliban obmedzil prístup afganských žien k takmer všetkým oblastiam verejného života a zakázal tamojším dievčatám chodiť do školy dlhšie než po šiesty ročník v rámci tvrdých opatrení prijatých po opätovnom prevzatí moci v krajine v auguste 2021. Urobil tak napriek tomu, že spočiatku sľúbil umiernenejšiu vládu.

Hnutie tiež zrušilo všetky salóny krásy a začalo presadzovať pravidlá obliekania, čo viedlo k zatýkaniu žien, ktoré sa nepodriadili jeho interpretácii islamskej šatky hidžáb. V máji 2022 Taliban vydal dekrét, ktorým vyzval ženy, aby nosili pokrývku hlavy odhaľujúcu len oči, a odporučil im nosenie burky, ktorá zahaľuje celé telo. Ide o podobné reštrikcie, aké boli v platnosti počas predchádzajúcej vlády Talibanu v rokoch 1996 – 2001. "Hrôza," reagoval v mene generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa jeho hovorca Stéphane Dujarric. "Žiť takto, to musí byť nepredstaviteľné."

Taliban zavádza rázne opatrenia voči slobodným ženám

V poslednej štvrťročnej správe pokrývajúcej obdobie od októbra do decembra minulého roka Pomocná misia OSN v Afganistane (UNAMA) uviedla, že Taliban zavádza rázne opatrenia voči slobodným ženám a ženám, ktoré nemajú mužského sprievodcu. O sprevádzajúcich mužoch, ktorých v Afganistane označujú výrazom mahram, neexistujú v krajine oficiálne zákony. Taliban však vyhlásil, že ženy sa nemôžu pohybovať alebo cestovať do určitej vzdialenosti bez sprievodu muža, ktorý by bol s nimi spriaznený príbuzensky alebo prostredníctvom sobáša.

Vlani v októbri napríklad zatkli tri ženy pracujúce v zdravotníctve preto, že chodili do práce bez sprievodu muža. Prepustili ich len po písomnom ubezpečení ich rodín, že sa to už nebude opakovať, píše sa v správe OSN. Ministerstvo na podporu cností a prevenciu nerestí je v podstate afganskou morálnou políciou, konštatuje AP. Ženy v Afganistane zatýkajú aj z dôvodu, že si kúpia antikoncepciu, ktorú Taliban oficiálne nezakázal. Hovorca Talibanu Zabiulláh Mudžáhid vyhlásil, že správa je založená prevažne na nedorozumeniach. Misiu OSN obvinil, že ignoruje alebo kritizuje islamské právo šaría.