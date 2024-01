Desivé svedectvá prepustených rukojemníkov: Unesené Izraelčanky prechádzajú peklom! Slová, z ktorých mrazí

Prepustené izraelské rukojemníčky (Zdroj: TASR/AP)

Podľa izraelských médií niekoľko prepustených rukojemníkov Hamasu a ich príbuzných nahlásilo sexuálne násilie v zajatí v pásme Gazy. "V tejto chvíli je niekto znásilňovaný v tuneli," povedala podľa denníka Times of Israel členom parlamentu dcéra prepustenej ženy. Ich matka, ktorú prepustili koncom novembra, uviedla, že teroristi sa k dievčatám v zajatí správali ako k bábikám, aby si s nimi robili, čo chceli. "Nemôžem dýchať, nezvládam to, je to príliš ťažké. Už sú to takmer štyri mesiace a stále sú tu."

archívne video

Izraelská armáda objavila tunely, v ktorých Hamas zadržiaval rukojemníkov (Zdroj: Twitter/Israel Defense Forces)

Dievčatá v zajatí boli ako jej dcéry, povedala s tým, že muži mali rovnaké skúsenosti. Z ich 51 dní zajatia nebola ani minúta, v ktorej by rukojemníci nezažili zneužívanie, citovali noviny Haaretz ženu. Jej manžela stále zadržiavajú v pásme Gazy. "Nechápem, ako svet mlčí."

Ďalšia prepustená rukojemníčka uviedla, že mnohé dievčatá v zajatí už nedostali menštruáciu. "A možno by sme sa mali modliť, aby to bolo telo, ktoré sa chránilo, aby nedajbože neotehotneli." Sestra ženy unesenej z hudobného festivalu Nova zdôraznila, že čas je kľúčovým faktorom pre všetkých rukojemníkov, najmä tých ženských. Spýtala sa, či by premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi neprekážalo, keby sa vrátili tehotné? Po takmer štyroch mesiacoch v zajatí bol bod pre ukončenie tehotenstva pominutý.

Pravdepodobne je stále nažive 105 rukojemníkov

7. októbra 2023 vykonali teroristi z Hamasu a ďalších extrémistických skupín masaker v južnom Izraeli. Zabili 1200 ľudí a 253 ďalších uniesli do Pásma Gazy. Prepustení rukojemníci už vykresľovali hrôzu na zhromaždeniach v posledných týždňoch a poukazovali na okolnosti, za ktorých boli a pravdepodobne stále sú unesení ľudia zadržiavaní v pásme Gazy. Početné sú aj správy o brutálnom sexuálnom násilí voči ženám a dievčatám z masakry zo 7. októbra.

Podľa údajov izraelskej vlády teroristi v pásme Gazy stále zadržiavajú 132 ľudí, ktorých 7. októbra uniesli z Izraela. Izrael sa domnieva, že 105 z nich je stále nažive a že mnohí sú zadržiavaní v sieti podzemných tunelov Hamasu.