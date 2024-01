Európska únia uložila sankcie šiestim firmám, ktoré podporujú konflikt v Sudáne

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Prvé reštriktívne opatrenia zamerané na predstaviteľov sudánskeho režimu zahŕňajú šesť právnych subjektov zodpovedných za podporu aktivít narúšajúcich stabilitu a politickú transformáciu Sudánu. Na sankčnom zozname EÚ sa ocitli dve spoločnosti zaoberajúce sa výrobou zbraní a vozidiel pre SAF (Defense Industries System a SMT Engineering), spoločnosť Zadna International Company for Investment Ltd. kontrolovaná SAF a tiež tri spoločnosti zapojené do obstarávania vojenského vybavenia pre RSF (Al Junaid Multi Activities Co Ltd, Tradive General Trading a GSK Advance Company Ltd).

Všetkým uvedeným spoločnostiam budú zmrazené ich aktíva na pôde EÚ a európske spoločnosti majú zakázané im poskytovať priame peňažné prostriedky alebo hospodárske zdroje - či už priamo, alebo nepriamo cez sprostredkovateľov.

Zavedenie sankcií nasleduje po tom, ako šéf diplomacie EÚ Josep Borrell naposledy vlani v novembri v mene Únie dôrazne odsúdil pokračujúce boje medzi SAF a RSF a ich príslušnými pridruženými milíciami, pričom upozornil na dramatickú eskaláciu násilia s početnými ľudskými obeťami v celej krajine, ako aj na porušovanie medzinárodného práva v oblasti ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva.