Nemecký minister zdravotníctva trvá na legalizácii marihuany aj napriek odporu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/PrathanChorruangsak)

archívne video

Strana SaS k odsúdeniu J. Šipoša za pestovanie marihuany (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

"Naďalej predpokladám, že Bundestag schváli zákon o marihuane v týždni od 19. do 23. februára, aby mohol 1. apríla vstúpiť do platnosti," povedal Lauterbach pre nedeľné vydanie denníka Die Welt. Rokovania o zákone napredovali dobre, uviedol Lauterbach. Odstránenie marihuany zo zoznamu zakázaných látok v novembri schválila koaličná vláda, ktorej súčasťou sú aj Zelení a liberáli z FDP. Dospelé osoby by tak mohli pestovať a vlastniť obmedzené množstvo marihuany. Od 1. júla by malo byť možné zakladať spolky na pestovanie marihuany.

Výhry sa týkali najmä tejto oblasti

Viaceré zo 16 nemeckých spolkových krajín však vyjadrili z tohto kroku obavy. Bavorsko, kde vládne konzervatívna Kresťanskosociálna únia (CSU), opakovane vyzvalo na zablokovanie návrhu zákona. Výhrady vyjadrili aj niektorí politici zo Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD), ktorej členmi sú i minister Lauterbach a kancelár Scholz. Výhrady sa týkali najmä konzumácie marihuany v okolí škôl.

"Nechceme, aby sa marihuana fajčila pred školami alebo škôlkami, preto sme určili zakázanú zónu v okruhu 100 metrov. Považujem to za rozumné rozhodnutie," uviedol Lauterbach pre Die Welt. Dodal, že kontrola dodržiavania tohto opatrenia bude náročná, no náročné je aj sledovanie čierneho trhu v súčasnosti.