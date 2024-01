Bundestag schválil zákon, ktorý zjednodušuje deportácie cudzincov

(Zdroj: SITA/AP Photo/Rodrigo Abd)

Úradom tiež povoľuje pobytové prehliadky so zámerom získať doklady cudzinca a zistiť tak totožnosť danej osoby. DPA vysvetľuje, že úrady budú môcť vstupovať aj do iných izieb v spoločných ubytovacích zariadeniach než len do izby deportovanej osoby. Zákon tiež ruší povinnosť úradov v určitých prípadoch vopred upozorniť na vyhostenie.

Agentúra AP píše, že väčšine cudzincov, ktorým v Nemecku zamietnu žiadosť o azyl, budú môcť v krajine dočasne zostať z dôvodov, medzi ktoré môže patriť choroba, dieťa s trvalým pobytom či chýbajúce doklady totožnosti. Ubytovacie zariadenia pre migrantov a utečencov v Nemecku sa v posledných mesiacoch začali zapĺňať, keďže k viac ako miliónu Ukrajincov, ktorí prišli od začiatku ruskej invázie, pribudol značný počet žiadateľov o azyl, dodáva AP.

Návrh zákona bol stiahnutý z programu

Zatiaľ nie je jasné, aký vplyv budú mať nové pravidlá, ktoré majú zabrániť zlyhávaniu deportácií. K neúspešným vyhosteniam totiž v minulosti dochádzalo v Nemecku opakovane, pretože dotknuté osoby sa niekedy nepodarilo vypátrať.

Návrh zákona bol stiahnutý z programu posledného zasadnutia parlamentu týždeň pred Vianocami, pretože koaličná strana Zelení požadovala úpravy. Ich výsledkom je, že osobám, ktorých sa vyhostenie týka, budú mať zabezpečeného právnika. Zákon, ktorý Bundestag nakoniec vo štvrtok schválil, tiež stanovuje prísnejšie opatrenia proti prevádzačom ľudí.