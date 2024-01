Ďalší Putinov kritik je po smrti: Zrazilo ho auto, Moskva zverejnila desivé zábery z nehody

Leva Rubinsteina zrazilo auto. (Zdroj: profimedia.sk)

Rubinsteina zrazilo auto pri prechádzaní cez ulicu v hlavnom meste 8. januára a v kritickom stave ho previezli do nemocnice.

Moskva zverejnila video

Podľa moskovského dopravného úradu vodič, ktorý už mal za sebou viacero dopravných priestupkov, pred zebrou nespomalil.

Rubinstein sa narodil v Moskve v roku 1947 a bol vyštudovaným knihovníkom a jedným z veľkých mien sovietskej undergroundovej literárnej scény 70. a 80. rokov.

Podľa predbežných informácií bol vodič, ktorý zrazil Rubinsteina, zapojený do 19 dopravných priestupkov za posledných 12 mesiacov, uviedla agentúra. Začalo sa vyšetrovanie.

Дептранс Москвы опубликовал видео, на котором видно, как автомобиль сбил поэта Льва Рубинштейна. Он переходил дорогу по «зебре» на улице Образцова на северо-востоке Москвы.

Просто ужас.

Очень переживаю за здоровье и жизнь Льва Рубинштейна. Надеюсь он поправится. pic.twitter.com/CtrhPeBJmX — Николай Ляскин (@nlyaskin) January 9, 2024

Rubinstein bol považovaný za spoluzakladateľa moskovského konceptualizmu, ktorý odmietal a zosmiešňoval socialistický realizmus. Rubinstein svojou poéziou vytvoril svoj vlastný žáner, ktorý spájal divadlo a poéziu: Básnik čítal na javisku krátke vety napísané na kartotékových lístkoch.

Rubinstein bol otvoreným kritikom Putina

Po páde Sovietskeho zväzu sa Rubinstein stal v Rusku čoraz známejším. Jeho diela vyšli v renomovaných vydavateľstvách a preložené do viacerých jazykov. Rubinstein pracoval aj ako novinár.

Rubinstein sa nikdy netajil svojím odporom voči vláde ruského prezidenta Vladimira Putina. Zúčastnil sa opozičných demonštrácií a odsúdil útlak a porušovanie ľudských práv.

V marci 2022 podpísal otvorený list s ďalšími ruskými spisovateľmi, ktorý označil útok ruskej armády na Ukrajinu za „kriminálnu vojnu“.