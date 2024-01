Na japonskom ostrove Suwanose vybuchla sopka: Nehlásia škody ani zranenia

(Zdroj: X/@EkipHaberDjtl)

Ostrov sa nachádza na juhozápade Japonska a žije na ňom približne 80 ľudí. Japonská meteorologická agentúra v nedeľu vyzvala ľudí v oblasti, aby nevystupovali do nebezpečnej zóny. Sopka Mount Otake podľa agentúry vymrštila skaly do oblastí mimo okruhu jedného kilometra. Miestne úrady varovali obyvateľov ostrova pred možnými ďalšími výbuchmi sopky, ktoré môžu do vzduchu a do okolia vychrliť veľké kamene.

V roku 1813 postihla Suwanose veľká erupcia 799 metrov vysokej sopky, ktorá zničila takmer všetky domy v oblasti a prinútila všetkých miestnych obyvateľov, aby ostrov opustili na 70 rokov. Japonsko sa nachádza v oblasti s vysokou seizmickou aktivitou - známej aj ako Pacifický ohnivý kruh -, kde dochádza často k zemetraseniam aj výbuchom sopiek.