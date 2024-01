Napätie sa stupňuje: Irán rozmiestňuje na hraniciach ďalšie raketové a dronové jednotky!

Ilustračná foto. (Zdroj: Getty Images)

Na hraniciach bolo rozmiestnených 11 bojových jednotiek, ktoré majú zabezpečiť "stálu bezpečnosť" krajiny, uviedol v sobotu v rozhovore pre štátnu tlačovú agentúru IRNA veliteľ pozemných síl iránskej armády Kajúmars Hajdarí. Veliteľ však zároveň poprel, že by krajine hrozila výrazná vonkajšia hrozba. Tri mesiace po začiatku vojny v Pásme Gazy sa napätie na Blízkom východe naďalej stupňuje. Pozorovatelia sa obávajú najmä situácie v oblasti Červeného mora, kde môže dôjsť k výraznej eskalácii konfliktu.

Jemenské šiitské milície húsíov, ktoré podporuje Irán, v uplynulých týždňoch opakovane útočia na obchodné lode s údajným napojením na Izrael. USA s podporou Británie a ďalších západných vlád reagovali bombardovaním pozícií tejto islamistickej skupiny v Jemene. Spojené štáty a Británia v noci na piatok zaútočili na ciele húsíov v Jemene v reakcii na opakované útoky týchto povstalcov na lode v Červenom mori. Hovorca húsíov to označil za agresiu, ktorá "nezostane nepotrestaná". Iránske ministerstvo zahraničných vecí útoky voči húsíom dôrazne odsúdilo s tým, že vyvolajú "neistotu a nestabilitu" v regióne. Podľa Teheránu išlo o jasné porušenie suverenity a územnej celistvosti Jemenu.