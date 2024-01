Sever a stred Spojených štátov zasiahlo nepriaznivé počasie! Komplikácie leteckej dopravy a narušenie volebnej kampane

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

V Iowe, kde sa republikánski prezidentskí kandidáti uchádzajú o podporu v pondelkových volebných zhromaždeniach, ktoré sú prvými voľbami vo federálnom systéme primárok, by podľa predpovedí malo napadnúť niekoľko centimetrov snehu. Kandidáti Ron DeSantis a Nikki Haleyová v piatok odložili viaceré podujatia kampane. Americká Národná meteorologická služba varovala pred možným nebezpečenstvom na cestách. Ministerstvo dopravy štátu Iowa zverejnilo mapu stavu ciest, podľa ktorej všetky hlavné cestné ťahy sú čiastočne alebo úplne zasnežené. Znížená viditeľnosť a snehové záveje sťažovali prácu cestárom.

Poľadovica v štáte Missouri spôsobila desiatky dopravných nehôd

V štáte Idaho zachránili dvoch mužov, ktorých vo štvrtok popoludní zasypala lavína. Tretieho muža sa však nepodarilo nájsť a záchranné zložky predpokladajú, že zahynul. Počasie komplikovalo situáciu aj v ďalších častiach USA. Poľadovica v štáte Missouri spôsobila desiatky dopravných nehôd. V juhozápadnej Minnesote a oblasti Green Bay vo Wisconsine vydali varovania pred blizardmi. Teploty hlboko pod nulou namerali v Severnej Dakote, kde teplota v pondelok ráno klesla na mínus 24 stupňov Celzia. Na niektorých miestach v štáte Montana namerali v piatok mínus 49 stupňov Celzia.

Môže napadnúť až meter snehu

Pre nepriaznivé počasie zrušili na dvoch hlavných letiskách v Chicagu viac ako 1000 letov. Národná meteorologická služba uviedla, že v častiach štátu Illinois môže do soboty napadnúť až meter snehu. V niektorých oblastiach na severovýchode USA sa obávajú záplav. Záchranári pomáhali v piatok ráno pri evakuácii obyvateľov Patersonu v štáte New Jersey, pretože rieka Passaic sa začala vylievať z brehov. Záplavy zasiahli aj štáty Maine a New Hampshire.

Pre oblasť delty rieky Mississippi vydali meteorológovia varovanie pred tornádami. Očakáva sa, že v priebehu víkendu sa arktický vzduch natlačí až na juh Spojených štátov. Úrady v štáte Mississippi vyzvali obyvateľov, aby sa pripravili na poľadovicu, mráz a možné dlhšie výpadky elektriny. Pred nízkymi teplotami a poľadovicou varoval aj texaský guvernér Greg Abbott.