Spojené štáty predajú Kosovu 246 protitankových striel Javelin

WASHINGTON - Spojené štáty vo štvrtok oznámili, že predajú Kosovu 246 protitankových striel Javelin, aby posilnili obranyschopnosť tejto balkánskej krajiny, ktorá má napäté vzťahy so susedným Srbskom. Informuje o tom agentúra AFP.

Celková hodnota kontraktu vrátane súvisiaceho vybavenia bude 75 miliónov dolárov. Agentúra AFP pripomína, že strely Javelin dodali krajiny NATO aj Ukrajine, ktorej pomohli likvidovať obrnené vozidlá ruských inváznych síl.

O dodávku amerických protitankových raketových kompletov požiadala Spojené štáty kosovská vláda a ministerstvo zahraničných vecí USA jej žiadosti vyhovelo. Strely Javelin "zlepšia dlhodobú obrannú kapacitu Kosova pri ochrane jeho suverenity a územnej celistvosti," uvádza sa vo štvrtkovom vyhlásení amerického Štátneho departmentu.

Realizáciu kontraktu by mohol zablokovať Kongres USA

Realizáciu kontraktu by ešte mohol zablokovať Kongres USA, no podľa agentúry AFP to nie je pravdepodobné. Kosovo sa odtrhlo od Srbska v roku 2008 po krvavej vojne koncom 90. rokov. Srbsko odmieta uznať nezávislosť Kosova, ktorého obyvateľstvo tvoria prevažne etnickí Albánci, a stále ho pokladá za svoju provinciu. K dlhodobému napätiu medzi oboma krajinami prispieva aj skutočnosť, že v Kosove žije početná srbská menšina, ktorej príslušníci sú prevažne lojálni Belehradu a odmietajú rozhodnutia kosovských úradov.

Spory medzi Belehradom a Prištinou sa naposledy vystupňovali vlani v septembri, keď na sever Kosova preniklo asi 30 ozbrojencov, ktorí zastrelili policajta a zabarikádovali sa v pravoslávnom kláštore. NATO vtedy posilnilo svoju vojenskú prítomnosť v Kosove.

Vlani v máji na Srbmi obývanom severe prepukli zrážky medzi demonštrantmi a príslušníkmi mierovej misie NATO. Stalo sa tak v kontexte násilností, ktoré vypukli po tom, ako sa kosovské úrady pokúsili dosadiť starostov v obciach so srbskou väčšinou. Napätie v srbsko-kosovských vzťahoch opakovane eskalovalo aj pre spor o evidenčné čísla automobilov, ktorý sa obom stranám podarilo medzičasom vyriešiť.