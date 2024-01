Taiwan kritizuje Čínu za zasahovanie do prezidentských volieb: Pekingu varuje USA

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

PEKING - Čína upozornila vo štvrtok voličov na Taiwane, že víťazstvo taiwanského viceprezidenta Laj Čching-tchea v nadchádzajúcich prezidentských voľbách by predstavovalo "vážne nebezpečenstvo" pre vzťahy v Taiwanskom prielive. Informuje o tom správa z agentúry AFP.

Prezidentské voľby na Taiwane sa budú konať v sobotu 13. januára. Favoritom na víťazstvo je podľa prieskumov kandidát vládnucej Demokratickej pokrokovej strany (DPP) Laj Čching-tche, ktorý sa sám vyhlasuje za pragmatického bojovníka za nezávislosť Taiwanu. Čína ho označila za separatistu.

archívne video

Ivan Štefanec o výstave orchideí pôvodom z Taiwanu (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Peking dúfa, že "väčšina krajanov uvidí extrémnu škodlivosť línie 'nezávislosti Taiwanu', ktorú presadzuje DPP, a vážne nebezpečenstvo, ktoré" predstavuje Laj pri podnecovaní konfliktov v Taiwanskom prielive, uviedol vo vyhlásení čínsky Úrad pre záležitosti Taiwanu.

"Ak sa dostane k moci, bude ďalej presadzovať separatistické aktivity zamerané na nezávislosť Taiwanu a vyvolávať turbulencie v Taiwanskom prielive," citovali vyhlásenie čínske štátne médiá. Taiwan, ktorý si Čína nárokuje ako svoje územie, obviňuje Peking, že sa snaží vyvinúť vojenský alebo ekonomický tlak, aby ovplyvnil výsledok hlasovania na ostrove tak, aby bol priaznivý pre čínsku vládu.

Taiwan kritizuje Čínu za zasahovanie do volieb

Minister zahraničných vecí Taiwanu Joseph Wu vo štvrtok ostro kritizoval pevninskú Čínu za "opakované zasahovanie" do prezidentských volieb Taiwanu. Informuje o tom správa z agentúry AFP. "Peking by sa mal prestať miešať do volieb v iných krajinách a usporiadať si vlastné," napísal Wu na sociálnej platforme X.

Wu reagoval na varovanie Pekingu pre taiwanských voličov. Komunistická Čína tvrdí, že víťazstvo Laj Čching-tchea v prezidentských voľbách na ostrove, ktoré sa budú konať sobotu 13. januára, by predstavovalo "vážne nebezpečenstvo" pre vzájomné vzťahy.

Viceprezident Laj Čching-tche je ako kandidát vládnucej Demokratickej pokrokovej strany (DPP) favoritom na víťazstvo. Vyhlasuje sa za pragmatického bojovníka za nezávislosť Taiwanu, Čína ho považuje za separatistu. Tchaj-pej obviňuje Peking, že sa snaží vyvinúť vojenský alebo ekonomický tlak, aby ovplyvnil výsledok hlasovania vo svoj prospech.

Oficiálny názov Taiwanu je Čínska republika

Oficiálny názov Taiwanu je Čínska republika a rovnako ako Čínska ľudová republika na pevnine sa oba štátne útvary považujú za jediného reprezentanta Číny. Rozišli sa počas občianskej vojny, ktorá sa v roku 1949 skončila na pevnine víťazstvom komunistov.

Porazení nacionalisti si na Taiwane vytvorili vlastnú vládu. Peking ho napriek tomu považuje za súčasť svojho územia a opakovane pohrozil, že je pripravený použiť na obnovenie kontroly nad Taiwanom aj vojenskú silu. Samosprávny ostrov v súčasnosti nemá s väčšinou krajín oficiálne diplomatické vzťahy, iba obchodné a kultúrne zastúpenia.

Čína vyzvala USA, aby sa zdržali zásahov do volieb na Taiwane

Čína vo štvrtok vyzvala Spojené štáty, aby sa zdržali zasahovania do volieb na Taiwane. Zároveň ostro kritizovala oficiálne návštevy medzi Tchaj-pejom a Washingtonom. Dôvodom bol prísľub Spojných štátov vyslať na Taiwan delegáciu po prezidentských voľbách, ktoré sa uskutočnia v sobotu 13. januára. Informujú o tom správy z agentúr AP a AFP.

Washington sa musí vyhnúť akémukoľvek zasahovaniu do volieb na Taiwane, v opačnom prípade by sa mohli vážne narušiť čínsko-americké vzťahy, vyhlásila hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Mao Ning.

"(Čína) vyjadruje silnú nespokojnosť a dôrazne odmieta drzé táranie americkej strany o voľbách na Taiwane," uviedla. Taiwan je podľa jej slov dôležitý na dosiahnutie kľúčových záujmov Číny a zdôraznila, že tento ostrov je najdôležitejšou červenou čiarou, ktorú v rámci čínsko-amerických vzťahov nemožno prekročiť.

Čína vždy oponuje akejkoľvek forme oficiálnych vzťahov medzi USA a Taiwanom, tvrdí hovorkyňa

"Čína vždy tvrdo oponuje akejkoľvek forme oficiálnych vzťahov medzi Spojenými štátmi a Taiwanom," dodala po tom, ako Washington ohlásil plány vyslať na Taiwan po týchto dôležitých voľbách neoficiálnu delegáciu. "Existuje iba jedna Čína a Taiwan je jej neoddeliteľnou súčasťou," dodala hovorkyňa.

Peking v auguste 2022 reagoval veľmi prudko na neoficiálnu návštevu vtedajšej predsedníčky americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej na Taiwane a prerušil s Washingtonom komunikáciu na vojenskej úrovni. Washington však trvá na tom, že takéto návštevy slúžia výhradne na jasnú komunikáciu s novým prezidentom a Washington nimi nepodporuje snahu Taiwanu o dosiahnutie samostatnosti od pevninskej Číny.