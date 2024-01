Polícia je v strehu, obce varujú obyvateľov: V blízkosti Slovenska sa údajne potuluje nebezpečná šelma!

(Zdroj: Getty Images)

Breclavskí policajti prijali v posledných dňoch hneď dve oznámenia o možnom výskyte šelmy, informuje portál tn.cz. Prvýkrát im to na Nový rok povedal vodič jazdiaci po ceste medzi Sedlcom a Mikulovom. Druhé oznámenie prišlo v piatok od starostu obce Bulhary po tom, ako mal v noci šelmu spozorovať miestny poľovník.

"V blízkosti kŕmidla v lese pri obci Bulhary som zbadal niečo veľké. Najprv som tam šiel skontrolovať diviaky, no namiesto nich tam stálo zviera väčšie ako líška. V tom okamihu som nevedel povedať, čo to bolo. Neskôr, keď sme nad tým aj s kolegom premýšľali, sme zistili, že to bola dlhá mačkovitá šelma,“ povedal pre cas.sk poľovník.

Vyšetrovateľom sa zatiaľ nepodarilo potvrdiť, či sa šelma v oblasti skutočne nachádza. "Na uvedených miestach výskytu nenašli žiadne stopy. Preverovali aj na veterinárnej správe, či nemohlo dôjsť k úniku podobného zvieraťa k niektorému z miestnych chovateľov. Žiadnemu z nich zviera nechýba, ani v uplynulých dňoch neutieklo," uviedol policajný hovorca Bohumil Malášek.

Obce varujú občanov

"V katastri obce bola vo štvrtok videná veľká mačkovitá šelma. V prípade, že ju uvidíte, kontaktuje linku 158,“ vyzval starosta obce Bulhary. Podľa starostky Dolných Věstonic Jaroslavy Rajchlovej videli zviera v stredu večer aj medzi obcami Pavlov a Dolní Věstonice. Svojich obyvateľov upozornilo aj mesto Mikulov, ktoré leží približne 30 kilometrov od hraníc so Slovenskom.

"Jednoznačne musela niekomu ujsť. Vraj mala šelma ujsť chovateľke z Mušlova, ale nebola to pravda. Zviera muselo ujsť nejakému nelegálnemu chovateľovi, pokojne zo Slovenska či z Rakúska,“ uviedol poľovník.