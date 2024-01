Putin má nových konkurentov! Ruská volebná komisia zaregistrovala dvoch kandidátov na post prezidenta

Ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: SITA/AP/Kremlin Pool Photo/Sputnik/Kristina Kormilitsyna)

Komisia na zoznam kandidátov schválila Leonida Sluckého, predsedu nacionalistickej Liberálnodemokratickej strany Ruska (LDPR), a Vladislava Davankova z parlamentnej strany Noví ľudia. Oboch kandidátov nominovali ich strany na decembrových zjazdoch, napísala agentúra Interfax.

archívne video

Štefanec v Európskom parlamente o obchádzani sankcií EÚ uvalených na Rusko (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Šesťdesiatpäťročný Sluckij je šéfom zahraničného výboru Štátnej dumy, dolnej komory ruského parlamentu, a podľa AP významným podporovateľom zahraničnej, protizápadnej politiky Kremľa. Jeho strana postavila kandidáta aj do prezidentských volieb v roku 2018, keď získal menej ako šesť percent z celkového počtu hlasov. Tridsaťdeväťročný Davankov sa vlani v septembri uchádzal o post starostu Moskvy a získal 5,34 percenta hlasov. Jeho strana, založená v roku 2020, má v 450-člennej Dume 15 kresiel.

Svojho kandidáta - Nikolaja Charitonova - vybrala aj ruská Komunistická strana, druhá najsilnejšia v parlamente ovládanom Putinovým Jednotným Ruskom. Politický veterán Charitonov kandidoval do čela krajiny už v roku 2004, keď skončil druhý s podporou necelých 14 percent voličov. Vtedy bol prvýkrát znovuzvolený Putin. Volebná komisia však zatiaľ oficiálne Charitonovovu kandidatúru nezaregistrovala. Už skôr tiež odmietla žiadosť ruskej novinárky Jekateriny Duncovovej.

Ani jeden z kandidátov nepredstavujú výzvu pre Putina

Davankov ani Sluckij nepredstavujú významnú výzvu pre 71-ročného Putina, ktorý ruskej politike dominuje od prelomu tisícročia. Od augusta 1999 bol premiérom a v marci 2000 prvýkrát zvíťazil v prezidentských voľbách. O štyri roky neskôr víťazstvo s prehľadom zopakoval. S ohľadom na ústavu sa potom nemohol uchádzať o tretí mandát v rade, stal sa preto premiérom a ako svojho nástupcu v prezidentskom kresle si vybral vtedajšieho vicepremiéra Dmitrija Medvedeva. V roku 2012 si s Medvedevom svoje funkcie vymenili: Putin opäť vyhral prezidentské voľby a znovuzvolený bol potom aj v roku 2018.

V januári 2021 Putin podpísal zákon, ktorý mu umožňuje ešte dvakrát kandidovať na post hlavy štátu. Legislatíva vychádza z navrhovaných úprav ústavy, ktoré Rusi odhlasovali v referende v roku 2020. Prezident je v Rusku volený na šesť rokov, Putin tak môže byť prezidentom až do roku 2036, keď by mal 83 rokov a mal by za sebou 36 rokov pri moci.