MIMORIADNY ONLINE Rusko nemá žiadny dôvod bojovať s krajinami NATO, povedal prezident Putin

Vladimir Putin (Zdroj: SITA/Aleksander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 661

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 661 (Zdroj: Facebook/General Staff of Armed Forces of Ukraine)

ONLINE

Načítať nové správy

11:54 Rusko nemá podľa prezidenta Vladimira Putina žiadny ekonomický, geopolitický ani vojenský dôvod bojovať s krajinami Severoatlantickej aliancie (NATO). Povedal to v rozhovore s ruskou štátnou televíziou Rossija, z ktorého citovala agentúra Reuters. Šéf Kremľa tiež označil za "úplný nezmysel" varovanie amerického prezidenta Joea Bidena, že ak Rusko porazí Ukrajinu, napadne niektorý zo štátov NATO. Minulý rok vo februári Rusko napadol Putinov príkaz vojensky susednú Ukrajinu.

11:17 Ukrajina v noci na nedeľu odrazila dva raketové útoky a zostrelila 20 dronov. Rusko zase v nedeľu hlásilo zostrelenie 33 dronov vypustených z Ukrajiny, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

9:10 Časti utečencov by sa od januára mohli v Česku pri výpočte humanitárnej dávky zohľadňovať vyššie náklady na bývanie, podpora by sa im tak zdvihla. Deťom, ľuďom nad 65 rokov či invalidom by úrad práce mal započítavať proti dnešku dvojnásobnú sumu. V evidovanom byte by im pri stanovení dávky uznal 6000 namiesto 3000 korún na mesiac, inde potom 4800 namiesto 2400 korún na mesiac. Počíta s tým navrhované nariadenie, ktoré by podľa ministra práce Mariana Jurečku (KDU-ČSL) vláda mala schvaľovať v stredu.

8:24 Ruské sily ostreľovali 11 komunít pozdĺž hranice Sumskej oblasti, pričom zranili jedného civilistu, informovala vojenská správa oblasti Sumy.

6:20 Auto s vojenským personálom narazilo do civilného vozidla a zabilo 4 osoby. Nákladné auto Volvo a osobné auto Ford Focus s vojenskou poznávacou značkou sa zrazili na diaľnici Kyjev-Čop v obci Smozhe v Ľvovskej oblasti, pričom zahynuli štyria ľudia.

Rusko zničilo 33 ukrajinských dronov nad viacerými regiónmi

"Dnes v noci bol zmarený pokus kyjevského režimu vykonať teroristický útok pomocou bezpilotných lietadiel na objekty na území Ruskej federácie. Službu konajúce sily protivzdušnej obrany zničili a zachytili 33 ukrajinských bezpilotných lietadiel nad územím Lipeckej, Rostovskej a Volgogradskej oblasti," uviedlo ministerstvo obrany krajiny, ktorá od vlaňajšieho februára vedie vojnu proti Ukrajine.

Kyjev v sobotu ráno informoval o tom, že nad Ukrajinou bolo v noci na sobotu zničených 30 z 31 ruských dronov, ktoré tu útočili. Tvrdenie ani jednej zo strán sa nedá nezávisle overiť.

Po snehovej búrke na juhu Ruska a východe Ukrajiny boli státisíce ľudí bez prúdu

Státisíce ľudí na juhu Ruska a v okupovaných častiach východnej Ukrajiny zostali bez dodávok elektriny v dôsledku silných snehových búrok, ktoré oblasť zasiahli v piatok. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na dnešnú správu ruského ministerstva energetiky.

Snowstorm causes massive power cuts across Ukrainehttps://t.co/gQfOkj0Ucq — solovakia Ns (@NsSolovakia) December 14, 2023

Ministerstvo uviedlo, že výpadkom dodávok energie bolo postihnutých takmer 600.000 ľudí. Výpadky sa týkali ruskej Rostovskej oblasti a ukrajinskej Doneckej a Luhanskej oblasti, ktoré Rusko v rozpore s medzinárodným právom anektovalo. Ministerstvo neskôr oznámilo, že aspoň v Rostove na Done boli dodávky pre viac ako polovicu domácností opäť obnovené.

Rostov na Done sa nachádza pri Azovskom mori neďaleko hraníc s Ukrajinou, ktorú Rusko vo februári minulého roka napadlo a odvtedy proti nej vedie vojnu.

Agentúra Reuters napísala, že v piatok sa snehové búrky prehnali cez veľkú časť Ruska a Moskva zaznamenala jedny z najväčších snehových zrážok za posledné desiatky rokov. Kvôli hustému sneženiu bola v niektorých európskych regiónoch Ruska v piatok zrušená školská výučba. Viac ako dvadsaťcentimetrová snehová pokrývka a silný vietor pôsobili chaos v doprave.