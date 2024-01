Tak táto sexuálna hra sa nevydarila: Milenka skončila mŕtva, muž obvinený z vraždy! TOTO sa im stalo osudným

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Ženu vraj pri sexe tak dlho škrtil káblom od mobilného telefónu, že zomrela. Tridsaťročný muž preto od utorka stojí pred okresným súdom v Darmstadte pre vraždu. Nemec už má záznam v registri trestov.

Obžalovaný vraj ženu dusil, aby zvýšil svoje sexuálne vzrušenie. Koncom marca 2023 našli záchranári 44-ročnú ženu mŕtvu v útulku pre bezdomovcov. Podľa prokuratúry išiel obžalovaný so 44-ročnou ženou vo večerných hodinách do svojej izby. Obaja mali podľa prokurátorky Evy Heidovej pohlavný styk. Ale keďže nenásilný styk muža nevzrušil, ženu vraj najskôr rukami a potom nabíjacím káblom mobilu škrtil, po čom zomrela.

V prvý deň pojednávania sa obžalovaný k sebe ani k obvineniam nevyjadril. Nahrávka tiesňového volania, ktorú 30-ročný muž uskutočnil v noci, keď došlo k činu, sa prehral na súde. Obžalovaný v tom čase v rozhovore s riadiacim strediskom záchrannej služby uviedol, že mal so ženou konsenzuálny pohlavný styk s „škrtivými hrami“, ale zrazu mala modré pery. "To som nechcel," povedal niekoľkokrát do telefónu.

Obžalovaný bol v čase skutku pravdepodobne pod vplyvom alkoholu

Podľa súdnolekárskeho posudku zo vzoriek krvi a vlasov obžalovaného vyplýva, že obžalovaný mal v čase spáchania skutku obsah alkoholu v krvi od 1,79 do 2,38 promile a pred tým musel pravidelne požívať veľké množstvo alkoholu. Vzorky jeho vlasov ďalej dokazujú, že podľa toxikológa z frankfurtského súdneho lekárstva pravidelne konzumoval aj marihuanu, amfetamín a kokaín.

Svedky%na, ktorá mala predtým vzťah s obžalovaným, cez slzy vypovedala, že ju pri pohlavnom styku zviazal a udieral káblom. Ďalšia kamarátka obžalovaného však súdu povedala, že obžalovaný nebol schopný pohlavného styku. A 51-ročná matka obžalovaného opísala, že jej syn jej vo väzbe pred procesom povedal, že je homosexuál.