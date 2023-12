Dvoch Sýrčanov obvinili z vojnových zločinov: Mali byť členmi Islamského štátu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Muhammad A. a Asmáíl K. sú obvinení z brania rukojemníkov s následkom smrti a druhý z nich aj z vraždy a zabitia osôb chránených medzinárodným humanitárnym právom. Muhammad A. mal v roku 2012 v Sýrii zostaviť skupinu bojovníkov s približne 50 členmi a po niekoľkých mesiacoch sa pripojiť k povstaleckým Brigádam Ahfáda ar-Rasúla, ktoré bojovali proti vláde a financoval ich Katar. Najneskôr koncom roka 2013 prebehol k IS.

V roku 2013 mal Mohammad A. plánovať a viesť útok na sídlo sýrskych bezpečnostných síl. V IS velil skupine 200 bojovníkov. So svojou jednotkou uniesol dvoch odporcov IS, ktorí boli neskôr popravení spolu s desiatimi ďalšími väzňami. Asmáíl K. sa podľa prokuratúry pripojil k IS v roku 2013. Podieľal sa na zadržaní jedného odporcu IS. Na popravisku mal strážiť 12 väzňov a zastrelil najmenej jedného človeka.

O prípustnosti žaloby a začatí hlavného konania teraz rozhodne vrchný krajinský súd v Düsseldorfe. Do Nemecka prišli počas utečeneckej vlny v rokoch 2015 a 2016 státisíce Sýrčanov. Niekoľko z nich bolo zatknutých a súdených za zločiny spáchané počas občianskej vojny v ich vlasti. Nemecké orgány sa riadia princípom univerzálnej jurisdikcie, ktorý umožňuje stíhanie určitých závažných zločinov bez ohľadu na to, kde sa stali.