Slovák stíhaný za vraždu sa skrýval v TEJTO krajine: Detaily otrasného činu! Pred súd sa postaví po Vianociach

Stredajší krajský súd sa bude Danevovou obžalobou zaoberať v utorok. Na hlavné pojednávanie predvolal na jediný deň štyroch svedkov a štyroch znalcov, informoval na otázku ČTK hovorca súdu Jiří Wažik. Tridsaťdeväťročnému Slovákovi hrozí podľa starého Trestného zákona, ktorý je pre neho priaznivejší, desať až 15 rokov väzenia.

V rodinnom dome našli telo

Obžaloba uvádza, že vražda v Poděbradoch sa stala v období od 13. februára do 13. apríla 2009, keď svedkovia našli v rodinnom dome telo zavraždeného Danevovho vrstevníka. Danev dvadsaťštyriročného muža podľa prokurátora napadol po predchádzajúcej hádke ohľadom spoločne prevádzkovanej pestárne konope. Prerástlo to do fyzického konfliktu, pri ktorom Danev údajne zaútočil na krk svojho soka kuchynským nožom s 18-centimetrovou čepeľou. Pobodal ho ale tiež do hrudníka i chrbta, zasiahol okrem iného pľúca a žalúdok a mladík vykrvácal.

Česká polícia vyhlásila po Slovákovi pátranie niekoľko mesiacov po čine

Medzinárodný zatykač nasledoval v roku 2013. Na jeho základe potom muža zadržali argentínski policajti. K podielu na mužovom dopade a identifikácii sa vtedy prihlásil Interpol, ktorý využil metódu počítačového rozpoznania tvárových čŕt a svoju databázu, ktorá obsahuje údaje z viac ako 160 štátov.

Dosiahnuť vydanie Daneva z Argentíny nebolo pre ČR ľahké. Vtedajšia ministerka spravodlivosti Mária Benešová (za ANO) síce v tom čase podpísala s argentínskym veľvyslancom bilaterálnu zmluvu o vydávaní obvinených a odsúdených, dokument ale ešte nebol účinný. Ministerstvo spravodlivosti tak mohlo o extradíciu žiadať iba na základe takzvaného ubezpečenia o vzájomnosti - teda prísľubu, že v obdobných prípadoch bude Česko postupovať rovnako. Argentína takto napríklad v roku 2014 vydala do ČR českolipského podnikateľa odsúdeného za podvod pri medzinárodnej preprave tovaru.

Na sklonku roka 2019 sa však Argentína rozhodla, že Slováka Daneva do ČR nevydá, a prepustila ho z väzby. Česká strana nakoniec rozhodnutie o nevydaní zvrátila, proces ale zbrzdila epidemická situácia v súvislosti s pandémiou covidu-19. Juhoamerický štát sa pre vydanie rozhodol v polovici tohto apríla.