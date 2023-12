Vatikán odobril možnosť požehnania pre páry rovnakého pohlavia

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

"Nikto by nemal brániť alebo zakazovať, aby cirkev bola nablízku ľuďom v každej situácii, v ktorej by mohli hľadať Božiu pomoc prostredníctvom jednoduchého požehnania," uviedol Vatikán v dokumente schválenom pápežom Františkom.Toto rozhodnutie však nemení postoj katolíckej cirkvi k manželstvám alebo zväzkom osôb rovnakého pohlavia. Vatikán naďalej trvá na tom, že manželstvo je zväzok muža a ženy. "Toto požehnanie by sa nikdy nemalo udeľovať súčasne s obradmi civilného zväzku a dokonca ani v súvislosti s nimi," zdôraznil Vatikán.

Pápež František (Zdroj: SITA/AP)

Prefekt vatikánskeho Dikastéria pre náuku viery kardinál Víctor Fernández v úvode dokumentu napísal, že predmetné rozhodnutie je "rozšírenie a obohatenie" postoja Vatikánu k požehnaniam "na základe pastoračnej vízie pápeža Františka", ktorý chce, aby bola cirkev otvorená všetkým.

Vatikán v roku 2021 uviedol, že cirkev nemá právomoc požehnávať zväzky osôb rovnakého pohlavia, pretože Boh nemôže "požehnať hriech", pripomína AFP. Svätá stolica v pondelok tento postoj zopakovala. "Aby sa predišlo akýmkoľvek zmätkom alebo škandálom", požehnanie pre páry rovnakého pohlavia nemožno "uskutočňovať gestami, oblečením alebo slovami, ktoré sú vlastné svadbe", vysvetlila. "Takéto požehnanie môže nájsť svoje miesto v iných kontextoch, akými sú návšteva kostola, stretnutie s kňazom či počas púte," dodal Vatikán.