Obrovská rodinná tragédia: Slávna youtuberka aj s otcom zomreli pri leteckej nehode

Jenny Blalocková spolu s otcom Jamesom Blalockom (Zdroj: 865flygirl/Instagram)

Podľa amerického Federálneho úradu pre letectvo (FAA) sa lietadlo Beechcraft Bonanza zrútilo neďaleko mesta Pulaski okolo 11.15 hod. Stroj pilotovala samotná Jenny Blalocková.

archívne video

Lietadlo Ryanair počas pristávania, rolovania a odletu (Zdroj: Ryanair)

K tragédii došlo len niekoľko dní po tom, čo Blalocková, ktorá prevádzkovala populárny účet YouTube s názvom „TNFlygirl“, zverejnila posledné video, na ktorom letí so svojím otcom.

Na jednom mieste ju vidieť, ako číta pokyny z kusu papiera, zatiaľ čo testuje nové lietadlo Cherokee 180 pre priateľa.

(Zdroj: 865flygirl/Instagram)

Jenny Blalocková sa na svojom účte YouTube opísala ako „súkromná pilotka, ktorá lieta pre zábavu“. Na svojej webovej stránke napísala, že jej otec bol niekto s „rokmi skúseností s lietaním“.

Niekoľko videí na webovej stránke ukazuje, ako Jenny lieta so svojím otcom. Popis videa znie: „Milujem lietanie so svojím otcom. Často ho beriem so sebou, aby mi pomohol dôležité body avioniky.“

Zobraziť galériu (3) (Zdroj: 865flygirl/Instagram)

Haváriu lietadla videl obyvateľ

Podľa správy sa telá Blalockovcov našli mimo lietadla, ktoré sa zrútilo v dosť odľahlej oblasti.

Miestny obyvateľ videl, ako jednomotorové lietadlo strácalo výšku a nakoniec narazilo do svahu. Okamžite išiel na miesto nehody a snažil sa pomôcť, ako povedal pre americký spravodajský kanál „WSMV“.

„Z lietadla boli len trosky,“ povedal očitý svedok: „Totálne zničené. Všade časti smerom do kopca.“ Keď sa tam záchranári dostali, našli už len horiace telá. "Je hrozné vidieť niekoho, ako niekto pri niečom takom stratil život," dodal.

Rodina Blalockovcov vo vyhlásení uviedla: „Radi by sme sa všetkým poďakovali za lásku a podporu našej rodine počas tejto nepredstaviteľnej straty dvoch vzácnych členov rodiny, Jenny a Jamesa Blalockových. Naša rodina nachádza veľkú útechu, keď vie, že boli spolu, keď stretli nášho Pána a Spasiteľa. Momentálne sa stále snažíme vyrovnať s touto hroznou stratou. Prosíme vás, aby ste sa v nasledujúcich dňoch a mesiacoch modlili za našu rodinu.“