Argentína potrebuje reformy, deklaroval po inaugurácii jej nový prezident

Javier Milei (Zdroj: SITA/AP Photo/Gustavo Garello)

"Dnes sa v Argentíne začína nová éra," povedal ďalej Milei, pričom zdôraznil, že "žiadna vláda nedostala horšie dedičstvo". "Pointou je, že neexistuje alternatíva úsporných opatrení a neexistuje alternatíva liečby šokom. Vieme, že situácia sa v krátkodobom horizonte zhorší. Potom však uvidíme plody nášho úsilia," dodal nový prezident. Na slávnostnej inaugurácii sa podľa Kyjeva zúčastňuje aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý Mileiovi po jeho víťazstve v novembrových voľbách zablahoželal a poďakoval sa za jasnú podporu Ukrajiny.

Sľuboval radikálny obrat v politike

Na inaugurácii bol podľa ruských médií aj ruský veľvyslanec Dmitrij Feoktistov. Mileiove vyhlásenia na podporu Ukrajiny chce Rusko podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova posudzovať až po inaugurácii. Milei kandidoval za stranu Sloboda napreduje (La Libertad Avanza), ktorú založil v roku 2021. Pred novembrovými voľbami sľuboval radikálny obrat v politike: miestnu menu peso chce nahradiť americkým dolárom, zrušiť centrálnu banku i mnohé ministerstvá a radikálne znížiť sociálne výdavky. Tento obdivovateľ amerického exprezidenta Donalda Trumpa opakovane vyhlásil, že jeho spojencami budú USA a Izrael.

Počas kampane predniesol aj niekoľko bizarných výrokov: tvrdil napríklad, že komunikuje so svojím mŕtvym psom a práve on mu poradil, aby kandidoval za prezidenta. V jednom rozhovore zase uviedol, že podporuje legalizáciu obchodu s ľudskými orgánmi. Na otázku, či podporuje aj predaj detí, odpovedal: "Ako sa to vezme."