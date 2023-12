Nemecká opozícia požaduje akčný plán proti islamistickému terorizmu

(Zdroj: TASR/Monika Skolimowska/dpa +++ dpa-Bildfunk +++)

Ministerstvo vnútra a ministerstvo spravodlivosti by mali "okamžite predstaviť akčný plán proti islamistickému terorizmu, aký už dlho existuje v oblasti pravicového extrémizmu", uviedla táto expertka na vnútorné záležitosti v poznámkach uverejnených v sobotňajšom vydaní novín Rheinische Post. "Ide najmä o povinnosť uchovávať IP adresy niekoľko mesiacov na účely boja proti terorizmu," dodala Lindholzová. Európsky súdny dvor (ECJ) pritom už pred viac ako rokom dal zelenú uchovávaniu IP adries na protiteroristické účely.

"Nesmie sa stať, že - ako je to v súčasnosti - prakticky závisí od náhody, či vyšetrovatelia môžu k teroristovi priradiť IP adresu alebo nie," upozornila Lindholzová. Hrozba islamistického terorizmu v Nemecku nikdy nezmizla. "Jednostranné zameranie nemeckej vlády na pravicový extrémizmus však spôsobilo, že sa do určitej miery prehliadala. Teraz sa ukazuje, že to bola chyba," tvrdí 53-ročná politička.