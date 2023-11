OBROVSKÁ TRAGÉDIA u našich susedov: Poľovník postrelil rybára, pomýlil si ho s diviakom!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

V západnej časti Českej republiky pri meste Ostrava došlo v piatok 24. novembra okolo 22:00 ku tragédii, ktorá mala na svedomí jeden ľudský život. V tom čase sa v oblasti počas výlovu diviakov rozhodol rybárčiť istý muž. Týmto rozhodnutím spravil osudnú chybu. Jeden z miestnych poľovníkov ho totiž zasiahol po tom, ako si pomýlil jeho siluetu s lovenou zverou.

Tragédia sa stala v neskorých večerných hodinách pri výlove diviakov v lokalite slepého ramena rieky Odra. K postrelenému rybárovi najprv pribehli ľudia v okolí, ktorí začuli výstrel. Až do príchodu záchranárov sa mu snažili poskytnúť prvú pomoc. Napokon sa zraneného podarilo previesť do nemocnice. Tam však podľahol na následky zranenia.

Strelné poranenie hlavy

O tomto šokujúcom prípade informovala Policie České republiky na sociálnej sieti. "...v Ostrave v nočných hodinách došlo k postreleniu muža pri výlove diviakov v lokalite slepého ramena rieky Odry. Muž, ktorý mal na mieste rybárčiť, aj napriek poskytnutej laickej a lekárskej pomoci neskôr v nemocnici zomrel," uvádza sa vo vyhlásení.

"Muž stredného veku utrpel strelné poranenie hlavy a v okamihu príchodu našej posádky bol v bezvedomí a priamom ohrození života. Záchranári začali poskytovanie prednemocničnej neodkladnej starostlivosti - krytie rany, zabezpečenie dýchacích ciest, podali lieky a previedli pacienta na umelú pľúcnu ventiláciu," uviedol pre TN.cz psychológ a záchranár pre Moravskosliezsky kraj Lukáš Humpl.

Zadržané dve osoby

Polícia mala po incidente zadržať dve podozrivé osoby, ktorým zaistila zbrane a vykonala procesné úkony. "Počas víkendu bola jedna z osôb prepustená. Vyšetrovatelia otvorili trestné konanie pre podozrenie z usmrtenia z nedbanlivosti, pričom preverujú ďalšie okolnosti tohto činu," informovala česká polícia s tým, že podozrivý muž (44) bol napokon prepustený. Vypracovanie znaleckého posudku má potrvať niekoľko týždňov. Kriminalisti okrem toho vyšetrujú aj okolnosti, či mal zosnulý rybár vôbec povolenie na rybárčenie v čase výlovu divej zveri.

(Zdroj: Getty Images)

Advokátka Dagmar Raupachová vyjadrila svoje obavy, že jeden a možno aj obaja podozriví poľovníci sa nevyhnú obvineniu z trestného činu usmrtenia z nedbanlivosti. "Súd by potom zvažoval všetky okolnosti prípadu. Trestná sadzba odňatia slobody od jedného do šiestich rokov je len orientačná, pretože nevieme, podľa ktorého odseku by to bolo nakoniec súdené. Ak by sa ukázalo, že k zanedbaniu povinností nedošlo, sadzba by mohla byť od jedného do troch rokov," upresnila.

Možné vyviaznutie

Poľovníci by mohli vyjsť bez trestu v prípade, ak bol rybár na území, kde bol zakázaný vstup z dôvodu lovu. Predseda miestnej organizácie Českého rybárskeho zväzu v Ostrave Václav Sklenář sa nedomnieva, že zastrelený muž bol členom jeho organizácie. Udalosť sa navyše stala v lokalite, kde nie je revír rybárskeho zväzu. Okrem toho pripomína jedno veľmi dôležité pravidlo, ktorým sa rybár očividne neriadil: "Hodinu po zotmení majú rybári povinnosť v revíroch zväzu mať pri sebe rozsvietené svetlo."