Obrovské zlyhanie lekárov, prehliadli varovné signály: Mladá mama zomrela v spánku

Caitlin drží v náručí svoju dcéru Poppy. (Zdroj: facebook.com/caitlinfaulder)

LONDÝN - Matka počas tehotenstva pociťovala bolesť v hrudníku. Lekári usúdili, že mladej žene nič nehrozí. Ako sa neskôr ukázalo, bol to osudový omyl.

Len pred piatimi mesiacmi sa 20-ročná Caitlin stala mamou. Teraz však mladá žena z anglického Hullu úplne nečakane zomrela. Jej otec John ju našiel nehybnú v posteli, zatiaľ čo jej dieťa Poppy hlasno plakalo. Záchranná služba mala podozrenie, že zomrela na infarkt v spánku. Ale vopred boli jasné varovné signály. O tragédii pre Hull Live hovorila sestra zosnulej.

archívne video

Dráma v MHD: Muž prestal dýchať, život mu zachránil policajt (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

Caitlin žila so svojou dcérou s rodičmi Johnom a Kellie. "Bola taká mladá," povedala jej sestra Charlotte. „Všetci sú z toho zničení.“ Jej sestra jej pred mesiacmi povedala o bolesti pri srdci.

Lekári považovali bolesť pri srdci za neškodnú

Lekári ju v nemocnici vyšetrili, no problém nepovažovali za vážny – napriek nezvyčajnému výsledku EKG počas tehotenstva. „Keď sme boli v nemocnici, povedali nám, že je všetko normálne. Váš krvný tlak je v poriadku,“ spomína Charlotte. Po narodení dcérky mala Caitlin ísť do nemocnice na ďalšie vyšetrenia. To sa však nikdy nestalo.

Večer pred smrťou sa vraj Caitlin cítila dobre, tancovala a užívala si chvíle s dcérou. Podľa jej sestry Caitlin rada tancovala po byte na vianočnú hudbu.

Zosnulá matka sa pripravovala na Vianoce

Na prvé Vianoce svojej dcérky sa veľmi tešila a už mala zabalené všetky vianočné darčeky. Aj vianočný stromček mal byť čoskoro postavený a ozdobený spoločne. Teraz musí jej dcéra Poppy osláviť prvé Vianoce bez mamy, ktorá zomrela príliš skoro.

Aj keď sú infarkty považované za „typickú mužskú chorobu“, sú aj jednou z hlavných príčin úmrtí žien v tejto krajine. V skutočnosti zomiera na zlyhanie srdca viac žien (43 percent) ako mužov (37 percent). U žien sú však príznaky odlišné.

Častejšie sa sťažujú na bolesti čeľuste a krku, bolesti šije alebo chrbta, výrazný pocit vyčerpania, nevoľnosť a bolesti v hornej časti brucha. Žiaľ, tieto príznaky sa objavujú aj pri iných, niekedy aj neškodnejších ochoreniach. Preto je diagnostikovanie infarktu u žien také ťažké.