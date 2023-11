Polícia opäť zasahovala proti Hnutiu ríšskych občanov: Zaistené boli notebooky i smartfóny

(Zdroj: Getty Images)

Policajné akcie sa uskutočnili v Bavorsku, Bádensku-Württembersku, Brandenbursku, Dolnom Sasku, Hamburgu, Hesensku, Severnom Porýní-Vestfálsku a Šlezvicku-Holštajnsku. V októbri policajti vo viacerých spolkových krajinách prehľadali niekoľko bytov prívržencov tohto hnutia, ktorí boli napojení na teroristickú skupinu Zjednotení patrioti (Vereinte Patrioten). Celkovo bolo zatknutých päť podozrivých.

Hnutie ríšskych občanov (Reichsbürgerbewegung) je ideologicky a organizačne nesúrodé zoskupenie prevažne jednotlivcov, v menšej miere malých skupín osôb, neuznávajúcich existenciu Nemecka ako legitímneho a suverénneho štátu a odmietajúcich jeho právny systém. Tvrdia, že aj po roku 1945 trvá štátoprávna kontinuita Nemeckej ríše, ktorú súčasné Nemecko nereprezentuje. Podľa Spolkového úradu na ochranu ústavy malo hnutie v roku 2022 zhruba 23.000 prívržencov, čo je o 2000 viac než v predchádzajúcom roku.