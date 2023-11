Azerbajdžan obvinil Francúzsko: Má ísť o podnecovanie novej vojny na južnom Kaukaze

Ilham Alijev (Zdroj: TASR/AP Photo)

Azerbajdžan a Arménsko už celé desaťročia vedú konflikt o územie Náhorného Karabachu. Azerbajdžanská armáda uskutočnila v septembri bleskovú vojenskú operáciu, po ktorej získala kontrolu nad týmto územím, čo vyvolalo masový exodus karabašských Arménov.

Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia zlepší spoluprácu s Azerbajdžanom (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

"(Francúzsko) vedie militaristickú politiku prostredníctvom vyzbrojovania Arménska, podporuje revanšistické sily v Arménsku a pripravuje pôdu na vyvolanie nových vojen v našom regióne," tvrdil Alijev v rámci prejavu k účastníkom medzinárodnej konferencie v Baku. V stanovisku, ktoré na konferencii v prezidentovom mene prečítal Alijevov poradca pre zahraničnú politiku, sa ďalej tvrdí, že Francúzsko "narúša stabilitu nielen vo svojich bývalých a súčasných kolóniách, ale aj na južnom Kaukaze, kde podporuje separatistické nálady a separatistov".

Mierové rokovania doposiaľ neboli úspešné

AFP vysvetľuje, že Baku pravidelne kritizuje Francúzsko, v ktorom žije početná arménska diaspóra, za údajné proarménske postoje. Mierové rokovania medzi Azerbajdžanom a Arménskom, ktoré sa usiluje sprostredkovať medzinárodné spoločenstvo, dosiaľ neboli úspešné. Jerevan i Baku pred časom naznačili, že by komplexnú mierovú dohodu by mohli podpísať ešte do konca tohto roka.

Arménsky premiér Nikol Pašinja (Zdroj: TASR/Tigran Mehrabyan, Armenian Prime Minister Press Service/PAN Photo via AP)

Arménsky premiér Nikol Pašinjan a Alijev už absolvovali niekoľko kôl rokovaní pod "taktovkou" Európskej únie, ale azerbajdžanský prezident sa v októbri odmietol zúčastniť rokovaní s Pašinjanom v Španielsku, pričom to odôvodnil francúzskou zaujatosťou. Vo štvrtok sa Baku tiež odmietlo zúčastniť na normalizačných rozhovoroch s Arménskom, ktoré sa mali v novembri uskutočniť v Spojených štátoch, pretože Washington podľa neho zaujal "neobjektívny" postoj.