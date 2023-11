KĽDR by do týždňa mohla vypustiť špionážny satelit, tvrdí juhokórejský minister obrany

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

SOUL - Severná Kórea (KĽDR) by mohla vypustiť svoj špionážny satelit na obežnú dráhu už do týždňa, uviedol to v nedeľu juhokórejský minister obrany Shin Won-sik s odvolaním sa na spravodajské informácie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry YNA.