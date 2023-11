Pes moldavskej prezidentky pohrýzol prezidenta Rakúska, utrpel zranenie

(Zdroj: flickr / Parlamentul Republicii Moldova)

archívne video

Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy pripravila Deň adoptívnych rodičov (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Psa menom Codrut si Sanduová adoptovala pred niekoľkými mesiacmi. Van der Bellena pohrýzol, keď ho chcel pohladkať. Prezident po incidente na sociálnej sieti Instagram uviedol, že. Na rozlúčku po stretnutí mu van der Bellen daroval aj hračku.

Van der Bellen sa stretol so Sanduovou, aby prediskutovali žiadosť Moldavska o vstup do Európskej únie. Európska komisia tento mesiac odporučila začatie formálnych rozhovorov o jeho členstve. Okrem nej sa stretol aj so slovinskou prezidentkou Natašou Pircovou Musarovou.

Meine Begegnung mit Codruț, dem „First Dog“ der Republik Moldau, hat für etwas Aufsehen gesorgt. Alles halb so wild. 😉 Viel wichtiger ist: Die Gespräche, die ich mit Präsidentin @sandumaiamd u.a. in Moldau geführt habe, waren sehr gut. (vdb) pic.twitter.com/Rn8HM7vpod — A. Van der Bellen (@vanderbellen) November 17, 2023

Nejde o prvý prípad

Nejde o prvý prípad, keď pes prezidenta niekoho pohrýzol. Pes amerického prezidenta Joea Bidena pohrýzol v septembri 11 ochrankárov. Útoky vtedy pripísali stresu so života v Bielom dome a odsťahovali ho k rodinným známym.