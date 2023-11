Agresívne diviaky sa nezastavia pred ničím: Napadli ruských okupantov pri Černobyle, jeden zomrel

(Zdroj: Getty Images)

„Bojové diviaky zorganizovali hon na ruských sabotérov,“ napísala ukrajinská agentúra Unian, ktorú citovala stránka CNN Prima News. Príbeh však nebol oficiálne potvrdený.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 630 (Zdroj: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine )

„Malá sabotážna skupina ruskej armády prenikla z územia Bieloruska do oblasti v blízkosti černobyľskej jadrovej elektrárne. Podarilo sa jej obísť kontrolné a pozorovacie stanovište. Keď skupina prechádzala lesom, narazila na stádo diviakov,“ uviedol telegramový účet Tabatierka, ktorý je vraj dobre informovaný.

Celý incident mal tragické následky. „Prieskumná skupina nemohla po zvieratách strieľať, aby sa neprezradila. Bohužiaľ došlo k tragickej nehode. Diviakovi sa podarilo jedného z vojakov dohnať. Ten po strete nešťastne spadol a narazil hlavou na kameň. Bol na mieste mŕtvy,“ píše ruský telegramový účet.

„Bojové diviaky zorganizovali hon na ruských sabotérov. Telo mŕtveho zveda okupanti jednoducho nechali v lese,“ zabávala sa na incidente agentúra Unian.

Telo mŕtveho ruského vojaka nebolo možne odviezť, preto ho ukryli. Takisto musela skupina zmeniť svoj operačný plán. Ako píše CNN Prima News, podobné informácie z rôznych telegramových účtov sa dajú len ťažko overiť. Ukrajinská strana sa k pohybu ruských vojakov pri Černobyle nevyjadrila.