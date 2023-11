Slovensko sa stalo útočiskom prenasledovaného iránskeho spisovateľa Farhad Babaeia

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/serg3d)

BRATISLAVA - Slovensko sa stalo prvýkrát dočasným útočiskom prenasledovaného spisovateľa. Rezidentom Bratislavy sa stal iránsky spisovateľ Farhad Babaei. Hlavné mesto totiž vstúpilo do medzinárodnej siete International Cities of Refuge Network (ICORN), nezávislej siete miest a regiónov, ktoré ponúkajú útočisko prenasledovaným alebo ohrozeným spisovateľom a umelcom.

"Aj napriek mnohým hrozbám som odmietol akúkoľvek cenzúru svojich kníh. Vo svojej tvorbe chcem slobodne pokračovať, preto som v roku 2019 požiadal medzinárodnú sieť ICORN o dočasné útočisko," vysvetľuje Babaei.

Babaei čelil vo svojej domovskej krajine silnej cenzúre. Niekoľkokrát ho vypočúvali, zatkli, jeho meno zaradili na čiernu listinu ministerstva kultúry a islamského vedenia. Niektoré z jeho kníh v Iráne zakázali. Svoju tvorbu publikoval v zahraničných kultúrnych časopisoch, na literárnych weboch a prostredníctvom iránskeho undergroundového vydavateľstva. V ostatných rokoch sa mu podarilo vydať niektoré romány v anglicko-perzských vydavateľstvách v Londýne a Nemecku. Začiatkom tohto roka bol jeden z nich preložený do nemčiny.

...dnes je Deň väznených a prenasledovaných spisovateľov. Bratislava predbehla Prahu a zapojila sa do siete ICORN. Iránsky spisovateľ Farhad Babaei. Posted by Rastislav Dubovský on Wednesday, November 15, 2023

Zapojenie Bratislavy do siete ICORN neznamená, že hlavné mesto bude poskytovať azyl. Je to dočasná rezidencia, ktorá väčšinou trvá jeden alebo dva roky. Autor alebo autorka nie sú viazaní nejakými konkrétnymi výstupmi. Zámerom je poskytnúť základné potreby ako bývanie, stabilný príjem vo forme štipendia a zapojenie do miestnej komunity.

Za vstupom Bratislavy do medzinárodnej siete ICORN stojí okrem hlavného mesta aj Nadácia Milana Šimečku a občianske združenie (OZ) literarnyklub.sk, ktoré rezidenciu koordinuje. Pri príležitosti Dňa väznených a prenasledovaných spisovateľov predstavili jeho dielo i cestu na Slovensko. Členské mestá siete ICORN ponúkajú dočasné útočisko tým, ktorým hrozí ujma za ich tvorivé aktivity. Snažia sa pomáhať prenasledovaným autorom, umelcom, karikaturistom či novinárom. Od roku 2006 sa do siete zapojilo viac ako 70 miest po celom svete a poskytli útočisko viac ako 200 spisovateľom a umelcom. Do siete ICORN sú zapojené mestá od Krakova cez Brusel, Pittsburgh až po Mexico City.